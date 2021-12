1 av 3 mener koronatiltakene er for slappe – varsler nye tiltak i dag

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Omikronvarianten sprer seg raskt. I tillegg stiger smitten med deltavarianten. Presset på både helsetjenesten og testkapasiteten er presset flere steder.

Mandag sa helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) at helsetjenesten står i spenn og at regjeringen vil innføre strengere nasjonale tiltak tirsdag.

Både Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet mener at det nå er nødvendig å innføre nye strengere kontaktreduserende tiltak.

For mange nærkontakter

Hovedproblemet er at folk har for mange nærkontakter.

Senest i forrige uke ble det innført nye regionale koronatiltak i en rekke kommuner. Det ble også innført obligatorisk testing på grensen.

Mange mener at det ikke er nok. I en undersøkelse gjort av Norstat for NRK svarer 36 prosent at koronatiltakene helsemyndighetene har satt inn mot omikron ikke er nok.

10 prosent av de spurte i undersøkelsen mener at tiltakene er for omfattende. Mens 48 prosent svarer at tiltaksnivået er passe.

TILTAK: Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) varsler flere nasjonale tiltak tirsdag, Foto: Heiko Junge / NTB

Helseministeren: – Ikke overrasket

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) er ikke overrasket over at mange ønsker strengere tiltak.

– Vi har sett gjennom hele pandemien at en del ønsker sterkere tiltak. Det er mange som omfattes av tiltakene, og de har også noen uheldige konsekvenser. Det er hele tiden en balanse vi søker å finne, sier Kjerkol.

Folk NRK møtte på gata i Oslo var delt i spørsmålet om det bør innføres strengere tiltak eller ikke.

TEST: Kø på teststasjonen på Svinesund. Alle som reiser inn i Norge må registrere seg og teste seg på grensen eller innen 24 timer etter ankomst. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Færrest Oslo-folk vil stramme inn

Andelen som mener at tiltakene helsemyndighetene har innført er for svake er størst i Nord-Norge (46 prosent). Kun 22 prosent av de spurte i Oslo ønsker strengere tiltak.

Gjennom store deler av pandemien har Oslo-regionen hatt strengere lokale koronatiltak enn resten av landet på grunn av høy smitte.

En NRK møtte på gata, Johan Røed, tror grunnen til at færre i Oslo ønsker seg strengere tiltak, er at Oslo-området har hatt strengere tiltak over tid.

– Det vil være naturlig at folk her er mer lei. Jeg tror nok at vi i Oslo i stor grad tok del i gjenåpningen, og at det ble markert som et mer tydelig skille her. Det fikk mange til å tro at vi var ferdige, og det har nok satt seg mer i kroppen, sier han.

Johan Røed, Klara Wade og Vera (2) synes det er greit med tiltak så lenge tiltakene myndighetene innfører er målrettede. Foto: Andreas Krantz / NRK

– Viktig at tiltakene er målrettede

Barnefamilien synes det er greit at det innføres nye tiltak, så lenge tiltakene er målrettede. De ønsker ikke en ny fullstendig nedstengning.

– Det er viktig at det innføres målrettede tiltak. Altså at man vet hvilket problem man skal løse, nå som store deler av samfunnet er vaksinert, sier Klara Wade.

Selv har de nylig opplevd et smitteutbrudd i barnehagen til Vera (2).

– Vi opplevde at det tok ganske lang tid før barnehagen ble stengt. Det var en positiv hurtigtest i forrige uke og det var først i går at barnehagen ble stengt ned, så det har muligens fått utvikle seg, sier Røed.