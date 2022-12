- Trodde Jul i Svingen var nederlandsk

NRK har vært i kontakt med flere utenfor Norges grenser, som har vokst opp med «Jul i Svingen» på lik linje med nordmenn. 19 år gamle Susu Joostens fra Drenthe i Nederland er en av dem.

– Jeg så julekalenderen hvert år da jeg var yngre. Det beste jeg visste etter trening var å lage meg en kopp med kakao og se på serien med hele familien, sier Joostens.

Susu så den norske julekalenderen for første gang da hun var seks år gammel. Foto: PRIVAT

Julekalendere er en viktig del av førjulsstemningen og er en juletradisjon for mange nordmenn. Norge eksporterer mange av julekalenderne sine til utlandet.

– Visste ikke at den var en norsk

Joostens forteller at hun elsket de forskjellige skuespillerne og at faren til Linus, Marvin, var uten tvil hennes favoritt med sin tøysete oppførsel og smittende humør.

Marvin er favorittkarakteren til Susu i «Jul i Svingen». Foto: NRK

Men at julekalenderen er norsk, visste ikke 19-åringen.

– Jeg visste ikke at det var en norsk julekalender før nylig. Jeg trodde skuespillerne var nederlandske, men at de kanskje reiste til andre steder med mer snø, forteller Joostens.

På nederlandsk: her synger karakterene i «Jul i Svingen» en av de mer kjente sangene fra julekalenderen, på nederlandsk. Du trenger javascript for å se video. På nederlandsk: her synger karakterene i «Jul i Svingen» en av de mer kjente sangene fra julekalenderen, på nederlandsk. Video: Skjermdump: YOUTUBE / NRK

Det er flere enn Susu som har vokst opp med «Jul i Svingen» i Nederland. «Kerst met Linus» som julekalenderen heter i Nederland er en del av Nancy Van Houtens (19) barndom også.

Nancy Van Houten har vokst opp med «Jul i Svingen» i Nederland. Foto: PRIVAT

– Jeg pleide å stå opp en halvtime tidligere hver morgen i desember, bare for å rekke å se dagens episode av «Jul i Svingen» før jeg måtte dra på skolen. Alle på skolen så på det, forteller Van Houten.

Det var på TikTok Nancy og Susu begge kom over videoen av norske Ingrid Elida Westad, at de fant ut at «Jul i Svingen» er norsk.

Det var denne videoen de kom over på TikTok Du trenger javascript for å se video. Video: @ingridelidaw

– Tiktoken brakte fram mange gode minner og det var gøy å finne ut av hvor julekalenderen egentlig kommer fra, sier Van Houten.

Særnorsk fenomen

Bente Sagplads jobber med salg av NRKs programmer og opplever stor interesse for norske julekalendere i flere land.

– «Jul i Svingen» ble for første gang vist i Nederland ett år etter at den kom ut i Norge i 2006, men til gjengjeld har den blitt vist hvert år i Nederland og dermed har den norske julekalenderen vært mer på nederlandsk TV-skjerm enn vår TV-skjerm, forteller Sagplads.

Julekalenderen har også blitt solgt til flere land som Tyskland, Slovenia, Ungarn, Island og Kroatia.

Også andre julekalendere som «Julekongen» og «Snøfall» er solgt og dubbet til flere land, forteller Bente Sagplads.

Foto: Julia Marie Nagelstad / NRK

– Julekalendere er et særnorsk og nordisk fenomen, men vi prøver stadig å overbevise TV-stasjoner utenfor Norden om at dette er gøy for barna, og jeg har hørt rykter om at TV-stasjoner i Frankrike, Spania og Italia også skal vise julekalendere neste år, sier Sagplads.

– Svært høy kvalitet

Julekalenderen «Kristiania magiske tivolitheater» som er produsert av Monster, for NRK, ble for første gang vist i fjor. Frankrike har nå slengt seg på og har for første gang kjøpt en norsk julekalender. «Kristiania magiske tivolitheater» blir for første gang vist på fransk TV i år.

Solveig Langeland er daglig leder i Sola Media som jobber med internasjonalt salg av barnefilmer -og serier. Hun har solgt «Kristiania magiske tivolitheater» til Frankrike.

Foto: Sola Media

Langeland tror estetikken i julekalenderen traff franskmennene.

– Estetikken er fantastisk vakker med god kvalitet på for eksempel maskene og kostymene som gjør at julekalenderen ser veldig luksuriøst ut. Jeg tror det rett og slett en «look» som falt i smak hos dem, sier Langeland.