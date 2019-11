– De som vil benytte seg av den skattefrie ordningen bør forte seg. Det er en mulighet til å unngå skatt nå hvis man benytter seg av det vinduet som nå er før årsskifte, sier finansminister Siv Jensen.

I 2017 innførte regjeringen ordningen med aksjesparekonto - hvor du innenfor kontoen kan kjøpe og selge aksjer og fond skattefritt.

Ved årsskiftet utgår overgangsordningen - som gjør at aksjer og fond med gevinst kan flyttes over på aksjesparekontoen uten at det utløser skatt.

En halv million nordmenn

Tall Verdipapirfondenes forening (Vff) publiserer i dag viser at 35 prosent av frie aksjefonds-kroner ennå ikke er flyttet over - tilsvarende 54 milliarder kroner.

Administrerende direktør i Verdipapirfondenes forening, Bernt S. Zakariassen anslår at om lag en halv million nordmenn fortsatt har flyttbare midler. Foto: Irene Sandved Lunde/VFF

– Jeg vil anslå at over en halv million nordmenn fortsatt har midler som faktisk kan flyttes, sier administrerende direktør i Verdipapirfondenes forening, Bernt S. Zakariassen.

Les også: Nordmenn investerer mer i aksjefond til tross for børsuro

– Veldig enkelt og veldig smart

Kristin Skaug er leder for Aksje Norge, en forening for å fremme sparing i aksjer.

Hun råder alle som har aksjer og fond som er mer verdt i dag enn da de kjøpte dem, til å benytte ordningen, som normalt ikke koster noe, og som man kan gå ut av når man vil.

Kristin Skaug, daglig leder i Aksje Norge, råder alle som har aksjer og fond til å benytte ordningen, som utgår ved årsskiftet.

– Du kunne hatt aksjer i aksjesparekontoen, så kunne du byttet så mye du vil, eller tatt ut noe penger fordi du kanskje trenger ny vaskemaskin. Det er veldig enkelt, og det er veldig smart, sier hun.

Sparer ikke selv i aksjer

Hva med finansminister Siv Jensen selv? Har hun flyttet over sine aksjer og fond?

– Jeg sparer ikke i aksjer så lenge jeg er finansminister, og det er rett og slett fordi jeg vil holde min habilitet så ren som mulig oppi dette. Men hadde jeg ikke vært finansminister, så kan det godt hende jeg hadde spart litt mer i aksjer og fond, sier Jensen.

Skattemessige fordeler

Ekspertene mener at aksjesparekonto gir småsparere samme skattemessige fordeler som proffene når de sparer i aksjer og aksjefond gjennom et eget investeringsselskap.

Det er for de fleste trolig et godt råd - så lenge de er verdt mer enn da de ble kjøpt.

Aksjer og aksjerfond som står på kontoen kan kjøpes og selges uten at det utløser skatt før gevinsten tas ut av kontoen.

Fordelen er at man over tid kan tjene penger på et større beløp, fordi også den utsatte skatten står på konto.

Fra 2019 er det også mulig å motta aksjeutbytte på aksjesparekontoen uten at skatten må betales før det en gang i fremtiden tas ut av kontoen.

Summen av alt dette gjør at eieren av aksjesparekontoen over tid får en høyere avkastning på et større beløp.

Merk at rentefond og kombinasjonsfond (som både består av aksjer og rentepapirer) ikke kan flyttes over på aksjesparekonto. Unntaket er kombinasjonsfond med en høyere aksjeandel enn 80 prosent.