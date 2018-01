– Man bør nærme seg nasjonale standarder igjen. Det blir litt kunstig å ha ulike regler om man bor i Oslo sentrum eller Drammen, sier konsernsjef i DNB, Rune Bjerke.

I Oslo har boligprisene falt nesten 12 prosent siden toppen i april i fjor. Samtidig har nyboligsalget falt kraftig. En viktig årsak er, ifølge boligbyggerne selv, den såkalte boliglånsforskriften.

Forskriften setter blant annet krav til 40 prosent egenkapital ved kjøp av sekundærbolig i Oslo. I resten av landet er egenkapitalkravet på 15 prosent. I tillegg sette forskriften grensen for hvor mye en privatperson kan låne til fem ganger inntekt.

Bjerke mener særreglene for Oslo nå er modne for utskiftning.

– Slike virkemidler må justeres ned når man ikke lengre har behov for dem, sier Bjerke.

Den nye forskriften som gjelder nye lån med pant i bolig er midlertidig og skal gjelde frem til 30. juni i år. Regjeringen har nå bedt Finanstilsynet vurdere om lånereglene skal videreføres, endres eller fjernes etter den tid.

– Særreglene har virket

HAR FUNGERT: Per Jæger i Boligprodusentene mener særreglene har fungert. Foto: Johnny Syversen

Formålet med boliglånsforskriften var å bremse et stadig akselererende boligmarked. Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentene, sier forskriften har fungert.

– Vi har både fått kontroll på boligprisveksten i Oslo, og man har fått ned salget av nye boliger i Norge, sier Jæger.

Likevel mener han særreglene bør fjernes.

– Hvis ikke, vil det gi uheldige utslag på boligpriser og boligutbygging fremover.

Bekymret for gjeldsvekst

Finansminister Siv Jensen påpeker at lånereglenes formål er å stagge nordmenns elleville gjeldsopptak. De siste tallene fra SSB viser at folk flest i snitt økte gjelda med 6,4 prosent de siste tolv månedene. Det er skyhøyt over lønnsutviklingen.

BEKYMRET: Finansminister Siv Jensen er bekymret for økende gjeld i privathusholdninger. Foto: Sindre Heyerdahl / NRK

– Vi må passe på at ikke gjeldsutviklingen blir for høy over tid. Det er en potensiell trussel for stabiliteten i Norsk økonomi, mener Jensen.

Statsråden vil høre på innspillene når Finansdepartementet skal avgjøre om særreglene for Oslo skal videreføres.

– Reglene har hatt en dempende effekt. Nå skal vi gå igjennom enkeltheter og se på om det er riktig å videreføre ordningen.

– Vil det over tid være problematisk med egne regler for Oslo?

– Vi satt reglene fordi vi så særlige utviklingstrekk i Oslo. Så registrerer jeg at det har kommet innspill på dette, og det vil vi ta med oss fremover.

Søker seg ut av Oslo

PÅGANG FRA OSLO: Nina Widerøe i Nordvik og Partners merker pågangen av småbarnsfamilier som søker seg ut av Oslo. Foto: Ingunn Håkestad Bråthen / NRK

– Vi merker at det kommer mange fra Oslo, spesielt småbarnsfamilier, sier daglig leder Nina Widerøe i boligmegleren Nordvik og Partners i Drammen.

Hun opplever et godt trøkk etter boliger, på trygg avstand fra de ekstra strenge lånereglene som nå gjelder i hovedstaden.

– Vi ser at det går raskere å omsette boliger i Drammen enn i Oslo. Mens Oslo har hatt en nedgang, har vi hatt en stigning på over fire prosent her.