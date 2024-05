Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Illustratøren Zarina Saidova, som har bidratt til Helsedirektoratets kampanje om mental helse, er utvist fra Norge i to år.

Kampanjen ble lansert en uke før Zarina måtte forlate Norge, og distribueres over hele Norge.

Det er flere som jobber for å få Zarina tilbake fra Kasakhstan.

Flere har bedt Justis- og beredskapsdepartementet om å gjeninnføre instruksen Lex Amelie, som kunne ha endret Saidovas situasjon.

Zarinas advokat, Felix Oliver Helle, mener Lex Amelie ville sikret henne oppholdstillatelse. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAI. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

«Vær stolt av at du kom deg opp fra senga i dag. Det er ofte mer enn nok.»

Slik informerer Helsedirektoratet unge om at de kan finne informasjon om mental helse på ung.no/selvskading.

Men for illustratøren bak bildene var det ikke nok å stå opp av senga.

– Tekstene ble plutselig også viktige for meg i den siste perioden i Norge, sier Zarina Saidova til NRK.

For til tross for at bildene kanskje er et bevis på at Norge trenger hennes kompetanse, er hun utvist i to år.

Regelen som kunne endret på dette, Lex Amelie, ble nemlig fjernet for et år siden.

Zarina sier det var merkelig å se hennes illustrasjoner i forbindelse med et prosjekt om mental helse, spesielt siden hun står midt i egen krise. Foto: Zarina Saidova

Ber om å gjeninnføre Lex Amelie

1. mai måtte Zarina Saidova forlate Norge fordi hun ikke fortalte om løgnen fra barndommen.

– Det er masse følelser, men jeg lever. Jeg forsøker å forstå at dette ikke er en drøm. At jeg faktisk er her i Kasakhstan, sier Zarina til NRK over telefon.

Samme dag som hun forlot Norge ble det fremmet et forslag på Stortinget fra partiene Rødt, SV, Venstre, MDG og KrF om å sette saken på vent.

Flertallet stemte imidlertid ned forslaget.

Zarina har reist ut av Norge, slik UNE ba henne om. Samtidig skal bildene hennes bidra til å hjelpe unge i Norge. Foto: Privat

Likevel, hjemme i Norge, er det flere som jobber for å få Zarina tilbake fra Kasakhstan.

– Det er på grunn av desperasjon jeg har gjort det. Hun er like norsk som meg. Man føler på skam over systemet og skyld for at man ikke kan gjøre så veldig mye annet enn å forsøke å bruke stemmen sin, sier Zarinas venninne Nadda Noor til NRK.

Hun står i bresjen for en fellesmail sendt til både Justis- og beredskapsdepartementet, justiskomiteen, Statsministerens kontor og en rekke politikere.

E-posten fra Nadda & co. Ekspander/minimer faktaboks Kjære XXX Jeg henvender meg til dere med en dyp følelse av uro angående Zarina Saidovas skjebne. UNE har bestemt at Zarina, en kvinne som lever et helt vanlig norsk liv med et solid nettverk bestående av samboer, venner og kollegaer, skal utvises fra landet. Denne avgjørelsen har blitt truffet uten mulighet for appell, og den tidsfristen som er satt for hennes utvisning, gjør at hun står overfor en umenneskelig og hjerteskjærende situasjon. Zarina er en ressurssterk person, fullt integrert i det norske samfunn, og hennes tilknytning til Norge er dypere enn til noe annet sted. Samboer, venner og arbeid er ikke bare en del av hennes liv; de utgjør substansen i hennes tilværelse. Å tvinge henne til å forlate alt hun har bygget opp her, er å rive bort hennes identitet, og fundamentet for hennes eksistens. I tillegg har Zarinas mor viet hele 17 år av sitt liv til å ta vare på de eldre i vårt samfunn, som helsefagarbeider. Å fjerne henne fra landet er å frata samfunnet en dyktig og omsorgsfull ressurs. Jeg ber dere om å gjeninnføre instruksen «Lex Amelie». Gi våre medborgere tilbake de rettigheter som ble fratatt dem. Gjenspeil i deres handlinger og makten dere innehar dagens norske samfunn. Takk for oppmerksomheten. På forhånd, tusen takk.

Over hundre personer skal ha sendt den samme e-posten der det blant annet står følgende:

«Å fjerne henne fra landet er å frata samfunnet en dyktig og omsorgsfull ressurs. Jeg ber dere om å gjeninnføre instruksen Lex Amelie».

– Målet er å få Lex Amilie gjeninnført slik at Zarina, og hennes mor, kan komme tilbake. Og Zarina mener det er viktig at det ikke bare er henne som får dekning i denne saken, men også andre som er i lignende situasjon, sier Nadda.

Men hva er Lex Amelie? Og kunne det gjort at Zarina kom tilbake til Norge?

Zarina har kompetanse fra Kunsthøgskolen i Oslo, samt jobb som illustratør. Ville det vært nok om Lex Amelie fortsatt var en regel i Norge? Foto: Sondre Skjelvik / NRK

– Hun ville oppfylt vilkårene

«Lex Amelie» ble vedtatt av Justis- og beredskapsdepartementet som følge av den svært mye omtalte Maria Amelie-saken.

Det skjedde i 2011.

Justis- og beredskapsdepartementet begrunnet den gang at innreiseforbud for utviste asylsøkere i noen tilfeller er til hinder for at norske bedrifter kan benytte seg av særskilt kvalifisert utenlandsk arbeidskraft.

Veldig enkelt forklart:

Utviste asylsøkere kunne komme tilbake til Norge som arbeidsinnvandrere, gitt at de oppfylte krav om arbeidsinnvandring som faglært og at de ikke har brutt straffeloven.

Zarina har for kommunikasjonsbyrået POL tegnet bildene til Helsedirektoratets nasjonale kampanje. Foto: Skjermdump / https://ung.no/deling-av-selvskading-og-selvmordstanker

Zarinas kompetanse kommer til syne, over hele Norge, gjennom Helsedirektoratets nye kampanje rettet mot ungdom i alderen 13–19 år.

Den blir distribuert både fysisk og digitalt over hele landet.

Dette er den nye kampanjen: Foto: Helsedirektoratet Ekspander/minimer faktaboks Jakob Linhave i Helsedirektoratet sier til NRK at det er kommunikasjonsbyrået POL som har utviklet materiell for dem i forbindelse med kampanjen. – Målet med kampanjen er å gi råd til ungdom om hvordan de kan bli tryggere i møte med omtale om selvskading og selvmordstanker på nett. Ønsket er at budskapene og innholdet på ung.no skal øke bevisstheten og tilby støtte til dem som trenger det, forklarer han. Kampanjen er i hovedsak rettet mot ungdom i alderen 13–19 år og landingssiden er ung.no/selvskading. Det er også utarbeidet artikler som skal støtte opp om temaområdene i kampanjen. Linhave forklarer at kampanjen distribueres i en rekke kanaler. Deriblant sosiale medier, plakater utendørs og på digitale skjermer på kjøpesentre. Det er i forbindelse med kampanjen utarbeidet konkrete råd til hva man gjøre for å ta vare på seg selv og inkluderer flere digitale råd. I tillegg til mer generelle og oppmuntrende beskjeder ute i det offentlige rom.



Mange av de konkrete rådene for ting man kan gjøre for å unngå selvskadingsinnhold i sosiale medier er publisert i en egen spilleliste på YouTube.

Felix Oliver Helle, Zarinas advokat, mener det ferske eksempelet viser at Norge har behov for Zarinas kompetanse – og Lex Amelie i så måte ville sikret henne oppholdstillatelse.

– Zarina måtte dratt tilbake til Kasakhstan uansett, men hun ville oppfylt vilkårene for å komme tilbake. Det ville antageligvis moren også, som er helsefagarbeider og jobber i eldreomsorgen.

Han påpeker at Zarina også hadde konkurransedyktig lønn i Norge, som også var et vilkår for å unngå sosial dumping.

– Dette er virkelig en dårlig investering for Norge. Hun har tatt utdannelsen i Norge, jobber her og gjør oppgaver som kommer samfunnet til gode. Lex Amelie ville plukket opp slike tilfeller hvor du har kompetanse, og som Norge i tillegg har finansiert.

Andreas Sjalg Unneland (SV) og Zarina møttes på Stortinget uken før hun forlot. Han ba justisminister Emilie Mehl om å gripe inn. Foto: Natalia Aakre

Lansert en uke før avreise

Det er kommunikasjonsbyrået POL som har laget kampanjemateriellet for Helsedirektoratet.

Zarina ble i den forbindelse engasjert som ekstern illustratør forteller daglig leder Therese Becke.

Valgt basert på erfaring og kompetanse Ekspander/minimer faktaboks Therese Becke, daglig leder i POL, sier til NRK at de i forbindelse med arbeidet med oppgaven fra Helsedirektoratet hadde behov for å engasjere en illustratør som kunne hjelpe dem med det visuelle uttrykket. – Det var flere aktuelle illustratørerer som ble vurdert, men vi valgte Zarina basert på hennes kompetanse og erfaring. Vi mente hun var best egnet til å løse denne oppgaven, og vi har vært veldig fornøyde med jobben hun har gjort i dette prosjektet. Becke påpeker at de ikke kjente til Zarinas pågående sak med UDI og UNE da hun ble involvert. I tillegg understreker hun at Helsedirektoratet ikke har hatt direkte kontakt med Zarina. – Når vi henter inn noen til å bidra i et prosjekt stoler kunden på oss. Helsedirektoratet var klar over at vi hadde en ekstern illustratør, men de hadde ikke dialog med Zarina, sier hun og legger til: – Det er trist at Zarina er i denne situasjonen, selv om vi ikke har en rolle i selve saken

Zarina selv understreker at hun for det første er veldig glad for ha fått muligheten til å bidra inn i en viktig kampanje rettet mot unge.

Den ble lansert 22. april, en uke før Zarina forlot Norge.

At hun selv sto midt i livets største krise gjorde at det plutselig betydde ekstra mye

– Jeg var sjelden ute av huset den siste tiden. Hadde mye angst og spiste lite. Jeg bekymret meg hele tiden, forklarer Zarina.

Zarina sier det var merkelig å se tekster som dette samtidig som hun var på vei til et land hvor hun ikke snakker språket. Foto: Privat / Sondre Skjelvik/NRK

– En dag gikk jeg til byen for å fikse dokumenter. Da var det plutselig en stor illustrasjon med tekst om at det er viktig å ta vare på deg selv og søke råd om mental helse. Jeg var samtidig midt i min tyngste tid i livet, på vei til et fremmed land, hvor jeg ikke engang forstår språket.

Hun legger til:

– Altså, hvor ironisk er det ikke at dette ble lansert samtidig?

NRK har vært i kontakt med Justis- beredskapsdepartementet i forbindelse med saken. De sier de ikke kommenterer enkeltsaker og henviser til svar på Stortinget.

Dette sier departementet om Lex Amelie Ekspander/minimer faktaboks NRK har stilt følgende spørsmål til Justis- og beredskapsdepartementet i forbindelse med denne saken: Hva tenker justisministeren om at Zarinas bilder blir brukt i en nasjonal statlig finansiert kampanje samtidig som hun kastes ut av landet?

Hvorfor fjernet justisdepartementet Lex Amelie?

Er det aktuelt å gjeninnføre Lex Amelie?

Justisministeren har tidligere uttalt at regelen skapte mye merarbeid. Kan dere utbrodere på hvilken måte det skapte mye merarbeid?

Hva tenker justisdepartementet og justisministeren om alle e-postene dere har mottatt fra venner av Zarina i forbindelse med utkastelsen?

Mister vi viktig kompetanse ved å kaste ut Zarina Saidova? Angående Lex Amelie henviser departementet til uttalelse i forbindelse med opphevelsen 9.2.23: – Departementet mener det ikke er grunnlag for å gi særbehandling til faglærte utlendinger, sett opp mot andre saker hvor utlendingen f.eks. har familietilknytning gjennom ektefelle, samboer eller barn i Norge. Det er heller ikke noe arbeidskraftsmessig behov for særregler knyttet til faglærte utlendinger. Erfaringsmessig kommer instruksen sjelden til anvendelse, men medfører likevel mye arbeid for UDI. Opphevelse av instruksen vil medføre at det vil være felles kriterier for vurdering av opphevelse av innreiseforbudet. Det vil skape et enklere og mer oversiktlige regelverk og sikre likebehandling av saker, og vil være effektiviserende i UDIs behandling av slike saker.