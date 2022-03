4. mars startet den russiske hæren sitt angrep på Zaporizjzja-kraftverket (ZNPP) sør i Ukraina, langs elven Dnipro.

Kraftverket er Europas største. Det har seks reaktorer, samt et anlegg for lagring av brukt kjernebrensel.

Ifølge statlige medier i Russland har landets nasjonalgarde nå full kontroll over atomkraftverket, skriver BBC.

SØR-ØST: Den gule sirkelen viser hvor atomkraftverket Zaporizhzhia ligger.

Ukrainas utenriksminister ga i forrige uke uttrykk for at angrepet på atomkraftverket kunne resultere i ti en ganger så stor katastrofe som Tsjernobyl-ulykken i 1986.

Fredrick Hauge, leder i Bellona, frykter følgene av en ulykke kan bli på størrelse med katastrofen i Fukushima.

Men det syns journalist i Norsk Landbruk, Øystein Heggdal, blir feil.

– Når folk uimotsagt kan si at dette kan gi utslipp på størrelse med Fukushima, og bli ti ganger verre en Tsjernobyl, da er det ille, sier han.

– Så vidt jeg kan forstå er dette en fysisk umulighet.

– Godt beskyttede reaktorer

Heggdal tok til Twitter for å roe ned bekymrede nordmenn. Mange på plattformen fryktet hendelsene i Ukraina kunne gi en global naturkatastrofe.

Han er kritisk til Direktoratet for Stråling og Atomsikkerhet (DSA) sine uttalelser.

Ifølge Heggdal vil aldri reaktorene i Ukraina kunne føre til like stor ødeleggelse som Tsjernobyl. Mye grunnet måten de er bygget på.

– Disse reaktorene er innesluttet i én meter tjukk betong. Hvis det skjer en ulykke og mister kjølingen til reaktoren, så skal alle de radioaktive stoffene holdes inne i strukturen. Heggdal skrev bacheloroppgave om Tsjernobyl-ulykken og følgene av denne. Han sier at denne betongstrukturen ikke ville vært mulig over Tsjernobyl, på grunn av kjernens størrelse. – Kjernen i reaktoren til Tsjernobyl begynte å brenne åpent i luften etter en stor eksplosjon. Det er ikke mulig i en VVER-reaktor, som det er i Zaporizjzja-kraftverket.

Nyhetsbyrået Reuters meldte tirsdag om økt strålingsfare etter et strømbrudd ved det nedlagte atomkraftverket i Tsjernobyl.

Onsdag meldte imidlertid nyhetsbyrået at det var «ingen kritisk innvirkning på sikkerheten» fra strømbrudd i Tsjernobyl.

Ifølge lederen for Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA), Rafael Grossi, er det fortsatt usikkert om strømmen er tilbake.

Slik så Zaporizjzja i Ukraina ut få måneder før Russland invaderte landet. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Spørsmålet rundt strålingsfare er knyttet til at man trenger energi for å kjøle ned atombrensel som er lagret på det nedlagte atomkraftverket.

Men Heggdal mener at det ikke er en problemstilling ved Europas største atomkraftverk i Zaporizjzja.

Han sammenligner heller med Three Mile Island-ulykka i USA 1979. Der skjedde det en delvis nedsmelting av drivstoffet etter at anlegget mistet kjølingen.

– I prinsippet var det ingen radioaktive stoffer som unnslapp, siden det var betong rundt hele kjernen, akkurat som i Ukraina nå.

Vil ikke utelukke et «worst-case»-scenario

Fungerende avdelingsdirektør i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA), Ingar Amundsen, vil ikke utelukke risikoen for utslipp av radioaktive stoffer.

– Når det i en krig skytes mot et operativt kjernekraftverk vurderer vi at dette innebærer en alvorlig fare for sikkerheten og infrastruktur på anlegget, sier Amundsen. I likhet med Heggdal sier Amundsen at reaktoren fra Tsjernobyl var en annen type enn i Zaporizjzja-kraftverket, samt at de sistnevne vuderes sikrere. Amundsen mener imidlertid at faren er der likevel.

– Som beredskapsmyndighet i Norge er det vår oppgave å ta høyde for ulike hendelser og scenarioer som kan inntreffe.

Amundsen vektlegger at det ikke finnes konkret erfaring med hvilke konsekvenser krigshandlinger kan ha for operative kjernekraftverk.

– Det er vanskelig å utelukke muligheten for radioaktive utslipp i størrelsesorden av det som var fra Tsjernobyl-reaktoren.

Det er ifølge Amundsen viktig å informere om et «worst-case»-scenario, selv om sannsynligheten er liten.

Han sier seg dermed uenig med Heggedal i at uttalelsene har skapt unødvendig frykt.

Mange faktorer skal klaffe

Norsk kjernekjemiker og strålevernforsker ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Brit Salbu, mener et «worst case»-scenario mulig.

Men det er mange faktorer som skal være på plass før det er reelt.

Brit Salbu, strålevernforsker ved NMBU, sier at en nedsmelting av kraftverket kan skje over til om elektrisitet og vanntilførsel svikter. Foto: Håkon Sparre

– Hvis ikke krigen hindrer det, vil tiltak sannsynligvis iverksettes før situasjonen kommer ut av kontroll, sier Salbu.

Flere eksperter støtter Salbus syn.

Den danske forskeren Bent Lauritzen sier at ukrainske kjernekraftverk er godt rustet for å tåle angrep. Lauritzen mener atomkraftverkene er bygd med vesentlig høyere sikkerhet enn Tsjernobyl.

– Selv om angrepet kan vekke bekymring, skal man ikke få katastrofetanker. Som utgangspunkt er de ukrainske atomkraftverkene nemlig motstandsdyktige, fastslår professoren.

Liten grunn til frykt og uro i Norge

Selbu i NMBU forklarer at «Worst case» er at krigen fører til at temperatur og trykk øker ukontrollert mot en gasseksplosjon i kjernekraftverket.

– For at utslippet skal nå Norge, tilsvarende Tsjernobyl-ulykken, må en kraftig gasseksplosjon føre utslipp 1–2 km opp i luften og vinden må blåse mot Norge.

Se de dramatiske brannbildene fra sør i Ukraina etter kamper nær atomkraftverket. Russland har nå tatt kontroll over anlegget, ifølge ukrainske myndigheter. Du trenger javascript for å se video. Se de dramatiske brannbildene fra sør i Ukraina etter kamper nær atomkraftverket. Russland har nå tatt kontroll over anlegget, ifølge ukrainske myndigheter.

Hun mener imidlertid at situasjonen så langt ikke bør bidra til angst og uro for konsekvenser i Norge.

– Angrep på Ukrainske reaktorer vil særlig ramme nærområder, som i tillegg er utsatt for krig. Det er selvsagt at strålevernmyndigheter i alle Europeiske land, også Norge, setter stab og følger situasjon time for time.