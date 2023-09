Yrkessjåfører fortviler over nok en utsettelse på E6 opp mot Saltfjellet: – Helt skandaløst

– Her er det rett og slett ikke plass, sier yrkessjåfør Kjell Sakariassen, som er på vei opp mot Saltfjellet i Saltdal.

NRK er om bord når yrkessjåføren kjører på den gamle og smale E6 gjennom Saltdal.

Den to mil lange strekningen her er smalere enn 6,5 meter som er kravet for gul midtstripe.

Når hvert vogntog har en bredde på tre meter, er det lite klaring.

– Denne veien var utdatert for 35 år siden. Det er smalt og kupert. Vinterstid er det mildt sagt et helvete, sier Sakariassen.

Det skulle være byggestart for ny vei her nå i år, men det statlige foretaket «Nye Veier» har skjøvet prosjektet ut i tid. Veier sørpå blir prioritert foran.

– Trafikken på denne veien er for lav til at den blir prioritert, til tross for at det er et veistykke som har stor betydning for folk og næringsliv. Årsaken er at det ikke finnes omkjøringsveier, sier Frank Lauritz Jensen, som er rådgiver i Norges Lastebileierforbund.

Fylkesrådsleder Elin Dalseng Eide (Ap) i Nordland var også med på kjøreturen i dag.

Hun mener Nord-Norge får for lite av veikaka.

I nord vil «Nye Veier» bruke vel 6 av 200 milliarder kroner de neste 20 åra.

– Hvis man bare skal legge antall folk til grunn, så vil Nord-Norge alltid tape og havne stadig lenger bak i køen. Sånn skal vi ikke ha det, sier Eide.

Men hennes parti sitter i dag i regjeringskontorene.

– Ja, vi og Senterpartiet sitter i regjering. Men det er opp til styret i «Nye veier» hvordan den prioriteringen skal være.

Samferdselsministeren svarte i august Stortinget på spørsmålet om hvorfor veiprosjektet er utsatt.

– Jeg er kjent med at prosjektet E6 Sørelva – Borkamo er prioritert for utbygging av Nye Veier AS' styre, men tidspunkt for oppstart av nye utbygginger avhenger av at selskapet har tilgjengelig likviditet til å gjennomføre utbyggingene, svarte Jon-Ivar Nygård (Ap) da.

Men yrkessjåføren er utålmodig. Han og kollegene går mot nok en vinter uten gulstripa opp bakkene mot Saltfjellet.

– Det er helt skandaløst. Dette er faktisk E6, hovedfartsåren gjennom Norge.