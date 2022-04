Yrkessjåfør ble tatt for å bruke mobiltelefon – nekta å godta boten

To ganger på litt over ett år har bøtene for mobilbruk i bil økt.

Fra 1. mars risikerer du å få 7450 kroner i bot hvis du blir tatt.

Den første måneden etter økninga bøtela politiet 1 092 sjåfører for bruk av håndholdt mobiltelefon.

Det er 500 færre enn samme måned i fjor.

Mener politiet så han bruke en ladeenhet

Mannen i starten av 30-årene som NRK har intervjua ønsker å være anonym.

Han kjørte på en europaveg på Vestlandet da han plutselig så en sivil politibil med blålys bak seg.

– Jeg stoppa og fikk beskjed om at jeg var tatt i kontroll. De sa de hadde sett at jeg brukte håndholdt mobiltelefon.

Men sjøl var han sikker i si sak.

– Det kan umulig stemme, sa jeg. Og forklarte at telefonen hadde stått i mobilholderen mens jeg hørte på podkast.

– Da sa han at de hadde vært to politifolk som så meg.

Mannen mener at politiet måtte ha sett ham ta opp en ladeenhet til et bluetooth-headset. Men det avviste politifolkene.

– Den ladeenheten har et lite lys som de kan ha sett. Men politifolkene var ikke interessert i å se den eller mobilholderen i bilen, hevder han.

Grenuttaket som var kobla til strøm i mannens bil. Foto: Privat foto

Nekta å ta imot det forenkla forelegget

I og med at mannen hadde prikker fra før, kom antall prikker i førerkortet over grensa som er satt. Han ble fratatt sertifikatet på stedet.

– Jeg godtok ikke boten, for jeg var jo skråsikker på at de hadde sett feil.

Uten sertifikat mista mannen også jobben som yrkessjåfør.

– De klarte ikke å dokumentere at jeg hadde brukt mobiltelefon, derfor synes jeg konsekvensene mot meg ble for store.

Regler for bruk av mobil i bil Ekspandér faktaboks Det er forbudt å snakke i håndholdt mobil når du kjører. Er mobilen fastmontert eller koblet til med bluetooth kan du ringe og legge på med håndfritt utstyr.



Å røre på skjermen til en mobil du holder i hånda er ikke lov når du kjører. Hvis den er koblet til med bluetooth eller håndfrie løsninger, som en knapp på rattet kan du: - Ringe. - Legge på. - Finne kontakter i adresselisten.



Hvis du har mobilen ved siden av deg, med en ledning til øret, kan du motta samtaler så lenge det er en svarknapp på ledningen. Annet elektronisk utstyr, for eksempel nettbrett, skal heller ikke brukes når du kjører.



Hentet fra Statens vegvesen sine nettsider.

Transport- og logistikkforbundet, der mannen er organisert, tok saka.

– Det endte til slutt med at politiet henla saka på bevisets stilling i stedet for å ta den til retten. Jeg fikk sertifikatet tilbake, men ikke jobben, forteller han.

Sjøl politifolk har sagt at de vegrer seg for å skrive ut skyhøye bøter.

– Et problem at de ikke dokumenterer

Sammen med forbundet har han også bestemt seg for å kjøre et erstatningskrav for ukene han var uten sertifikat.

Hva tenker du om at det har blitt så alvorlig å bruke mobil?

– Jeg har respekt for det, men litt av problemet er jo at de ikke klarte å dokumentere at jeg hadde brukt telefonen.

– Jeg synes de burde hatt et system som faktisk klarer å sikre bevis for at personer sitter med mobiltelefon. Jeg synes ikke det er nok at politifolkene mener at de har sett det.

Utviklingen i bøter for mobilbruk Ekspandér faktaboks 15. mars 2000: 500 kroner (innført bøter for mobilbruk i bil for første gang) 1. januar 2004: 1000 kroner 1. februar 2005: 1200 kroner 1. januar 2017: 1650 kroner 1. januar 2018: 1700 kroner 1. januar 2019: 1700 kroner og to prikker 1. januar 2021: 5000 kroner og tre prikker 1. mars 2022: 7450 kroner og tre prikker Kilde: Politidirektoratet

– Vanskelig å avdekke for politiet

All bruk av håndholdt mobiltelefon mens du kjører bil er forbudt. Lenge var boten for dette på 1700 kroner. 1. januar 2021 økte den til 5000 kroner.

Og I tillegg får du tre prikker på førerkortet.

Statistikk fra politiet over forenkla forelegg for bruk av håndholdt mobil i bil jan/febr 2022 1.-30. mars jan/febr 2021 1.-30.mars 2021 Hele landet 2 243 1 092 2 498 1 521 Bare Nordland 155 88 131 40

Mobilbruk i bil er nå likestilt med å kjøre på rødt lys, bryte vikeplikten og for kort avstand til forankjørende. Det er dermed noe av det mest alvorlige du kan gjøre når det gjelder forelegg.

– Vi har problemer med å forstå at ulovlig telefonbruk skal sidestilles med de aller groveste forseelsene i trafikken når det gjelder gebyr, sier Svein Furøy i Transport- og logistikkforbundet.

Svein Furøy, Transport- og logistikkforbundet

Forbundet mener det er vanskelig å avdekke mobiltelefonbruk for politiet.

– Politiet har problemer med å avdekke ulovlig telefonbruk. Politiet sier selv at slike saker er vanskelig, noe som bekreftes av en rekke saker hvor folk feilaktig er tatt for ulovlig telefonbruk, sier

Man kommer lett i en påstand mot påstand-situasjon og det foreligger sjelden bevis i disse sakene, ifølge Furøy.

– Det viser seg også at politiet noen ganger tar feil og vi har grunn til å tro at feilmarginen er betydelig høyere i saker knyttet til håndholdt mobiltelefon under kjøring enn i saker knyttet til for eksempel fartsovertredelser.

Les også: Trygg Trafikk og Norges Automobil-Forbund har ønska de nye høye bøtesatsene velkommen.

UP-sjefen: – Observasjoner teller som bevis

For UP-sjef Knut Smedsrud var håpet at flere skulle etterleve reglene og ikke bruke mobil i bilen. Og med det håper han at den forebyggende effekten reduserer antall trafikkulykker.

Er det nok at politibetjentene mener de har sett mobilbruk for at det blir bot?

UP-sjef Knut Smedsrud Foto: Politiet

– Observasjon er i utgangspunktet den måten vi foretar kontroller på. Politifolks observasjoner teller som bevis på samme måte som det ofte ellers gjøres.

– Retningslinjene sier at politifolkene skal være sikre på sin informasjon, så det må vi gå ut ifra at de er.

Også fartsovertredelser kan avgjøres på bakgrunn av observasjon, men det er nok heller unntaket, forklarer Smedsrud.

– Kjøring mot rødt lys eller kort avstand til forankjørende er nok mer typisk.

Politiet om mobiltelefonbruk og ulykker Ekspandér faktaboks Distraksjon knyttet til ulykker er en faktor som er beheftet med stor usikkerhet. Det er vanskelig å si hvor mange av ulykkene bilføreren har latt seg distrahere og medvirket til.

Dette er spesielt vanskelig i singelulykker og ulykker kombinert med rus. Mulig distraksjon på grunn av bruk av mobiltelefon er påpekt i to av dødsulykkene i 2020, mot fem i 2019. Begge ulykkene gjelder bruk at mobiltelefon hos fotgjengere. Fra UPs veikantundersøkelse i 2019 fant man at 3,6 % av førerne brukte mobiltelefon ulovlig, hvorav halvparten for prating og halvparten for å lese/tekste. I en spørreundersøkelse oppgir ni av ti at det er moralsk uakseptabelt for en bilfører å ikke ha full oppmerksomhet på kjøringen. I samme undersøkelse kommer det fram at kun 3 av 10 sier de har tillit til at andre trafikanter er tilstrekkelig oppmerksomme. Ulovlig bruk av mobiltelefon førte til bøteleggelser med 17.230 DFF (digitalt forenklet forelegg) i 2020. 36 % av disse ble skrevet ut på Europa- og riksvei og 42 % på fylkesvei, resten på kommunale veier.

6 % ble skrevet ut til tunge kjøretøy, 27 % til varebil og 67 % til personbil. Andelen bøter som ble skrevet ut til tunge kjøretøy var noe høyere i Midt-Norge og Nordland enn ellers i landet. (kilde: Politiets tilstandsanalyse 2022 Trafikksikkerhetsarbeid)



Nok at du tar opp telefonen

Likevel peker han på at det er vanlig å sjekke melding- og telefonlogg hvis sjåføren nekter for å ha brukt mobilen.

– Men det er i utgangspunktet tilstrekkelig at du tar opp telefonen, og taster på den slik at den lyser opp. Da har mobiltelefonen vært i bruk i henhold til høyesterettspraksis.

Personer som blir stoppet for å bruke mobil i bil kan nekte, og ikke ta imot boten. Da blir det opp til domstolene å avgjøre, påpeker UP-sjefen.

UP-sjef Knut Smedsrud mener det er for tidlig å slå fast at en nedgang i antall bøter i mars i år betyr at de høyere satsene virker etter sin hensikt.

– Vi må se dette an over lengre tid før vi kan si om dette er en trend.