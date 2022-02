Et kraftig lavtrykk mellom Island og kysten av Nordland vil gjøre at folk i fylket må passe godt på fra torsdag av.

Vinden vil blåse opp fra liten til full storm, sier statsmeteorolog Gunnar Noer.

– Det begynner å blåse allerede midt på dagen, torsdag, også øker det på. Så når vi oransje nivå fra torsdag kveld, som varer helt til fredag ettermiddag.

Liten til full storm måles fra 20-28,4 meter i sekundet. Vindkastene som kommer vil derimot bli enda kraftigere.

– Det blir sørlig vind, og vi venter vindkast på opp til 40 meter per sekund. Det blir også nedbør i form av snø, og vi kan få en del snøfokk som kan gjøre det vanskelig å se noe. Det er bestandig sånn at det er kraftigst vindkast i fjellet, men folk må være obs på at det er muligheter for kraftige vindkast i lavlandet og.

Det blir kraftig vind flere steder i Nordland, som kan føre til stengte veier og at folk må passe på løse gjenstander fra torsdag til fredag spesielt. Foto: Yr.no

Stengte fjelloverganger

Det dårlige været vil sannsynligvis gjøre at strekninger som E6 Saltfjellet blir stengt i løpet av morgendagen, torsdag.

– Det blir nedbør, sannsynligvis i form av snø på torsdag, så det blir helt sikkert stengte veier, spesielt på fjelloverganger. Så ser jeg at det faktisk er en mulighet for at det blir glatte veier på grunn av til dels underkjølt regn. Men stort sett vil det komme som snø.

Farevarselet på vind gjelder helt fra Helgeland og opp til Ofoten.

Fra fredag vil det bli mildere enn på torsdag, noe som kan gjøre at kjøreforholdene blir vanskeligere.

– Langs kysten kan det bli temperaturer ned mot null, og det blir nok tøffe forhold for kjørende.

Isvarsel lenger sør

Fra torsdag ettermiddag og frem til fredag morgen er det fare for is i indre strøk av Agder, nedre deler av Telemark og Buskerud samt i Vestfold, Østfold, Oslo og Akershus på grunn av regn som fryser på bakken.

Meteorologen sier også at det blir mange minusgrader i Troms torsdag. Blandet med et gult farevarsel for kraftige vindkast og sørøstlig liten storm, er dette en oppskrift for ising.

– Da tenker vi mest på båter, flytebrygger og oppdrettsanlegg, at folk bør være obs på, avslutter meteorologen.