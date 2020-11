De ivrigste brukerne av Yr.no-appen oppdaget i oktober at det var kommet en ny funksjon.

Så langt har det vært enkelt å finne et vanlig varsel for middelvind.

Men et varsel for vindkast, det har tatt tid å få på plass.

– Det er sikkert et par år siden man begynte å se på dette. Hovedutfordringa har vært å få et fornuftig design på det, forteller Anette Wilberg.

Hun er leder for Yr-teamet hos NRK. Blåser det mye en dag, er det gjerne de sterke vindkastene du husker, påpeker hun.

Allerede i 2017 startet Yr med å samle inn tilbakemeldinger hvor de ba publikum teste den nye plattformen for værvarsel. Det var spesielt en ting som gikk igjen i tilbakemeldingene:



Jeg bor på en øy ytterst på kysten. Hva som er viktig informasjon for oss er VIND, ikke skyer og regn Yr-bruker

– Meteorologisk institutt har hatt et sterkt ønske om å få formidlet dette ut. Vi vet at mange som bruker sjøen aktivt er klar over den store forskjellen mellom middelvind og vindkast, og vil ha den informasjonen tilgjengelig.

Nyttig

På de nye mobilsidene, som erstatter de gamle fullt ut fra 1. desember, har informasjonen vært tilgjengelig en detaljert tabell.

Så for dem som virkelig har villet vite dette, har det vært mulig å lete seg fram til disse varslene.

Den røde ringen er varsel for vindkast. Foto: Skjermdump

Men nå blir altså informasjonen enklere tilgjengelig på både app og web.

I utviklingsarbeidet ble det blant annet gjort et testprosjekt for noen år siden, i Bodø. Fiskere har blant annet blitt spurt om hva de trenger av værvarsel.

– Det er veldig nyttig å bli mer OBS på forskjellene. At når man melder vind så er det ikke nødvendigvis den sterkeste vinden, sier Wilberg.

Ofte vindkast som gjør skade

Statsmeteorolog Mette Skjerdal sier at det er mange fordeler med å få vindkastene klart fram for folk.

Meteorolog Mette Skjerdal Foto: Anette Berentsen / NRK

– Vindkastene kan være mye kraftigere enn middelvinden Vi sier at det er en gust-faktor på en og en halv gang. For eksempel hvis det blåser stiv kuling kan man godt få vindkast på 20 meter per sekund, sier hun og fortsetter:

– I enkelte situasjoner så får vi kraftige vindkast i bygesituasjoner, og vi kan også få høydevind som slår kraftig ned i dalstrøk. Det er ofte slike vindkast som kan gjøre skade.

Hun har også fått med seg forespørslene om at vindkast skal meldes på lik linje som middelvind.

– Vi har allerede meldt om vindkast en stund i det som heter utvidet tabell, men det er ikke alle som har funnet det. Det er noe vi har ment at det er viktig å få ut før vi går over til nye nettsider.