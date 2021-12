Ny klagestorm etter at Tine lanserte «origamiskje»

Tine-meieriet har fått kjenne på vreden til sultne nordmenn etter at de kuttet plastskjeene til sine yoghurtbeger i sommer.

Årsaken var et EU-direktiv som gjorde det forbudt å selge engangsprodukter av plast.

Det siste halvåret har alternativene imidlertid vært litt sånn halvveis.

Den litt for korte bambusskjeen ble fort en snakkis på sosiale medier.

I oktober lovet imidlertid Tine Meieriet at skjeen skulle få ben å gå på.

Men ikke alle produktene til Tine har fått på plass den nye skjeen.

Nå har den korte bambusskjeen blitt erstattet av en ny midlertidig variant.

Origamiskjeen.

En av dem som har irritert seg over denne varianten på Twitter, er stortingsrepresentant og finanspolitisk talsperson for SV, Kari Elisabeth Kaski.

Skal brettes langs linjene

Politikerens lille hjertesukk på Twitter, skapte en ny yoghurt-debatt i kommentarfeltet.

«Skjeen skal brettes langs linjene», er det noen som kommenterer under Tweeten.

«Ja, elsker å brette origami før jeg skal spise mellommåltidet mitt», svarer Kaski i kommentarfeltet.

I kommentarfeltet finner vi også andre som har irritert seg over skjeene til Tine.

Tvitrer: Ja hva skjer egentlig??? Umulig å spise Tvitrer: Dårligste etterligning av en skje jeg noensinne har sett.! T Tvitrer: Det er så dumt at det er vanskelig å finne ord.

Men det er også flere som tar skjeen i forsvar:

Tvitrer: Vel, den skjeen fungerer faktisk helt greit når man bare bretter den riktig. Tvitrer: Hvis du bretter den riktig før bruk er den sikkert grei til formålet. T Tvitrer: Hva er problemet?

Midlertidig løsning

Bjørn Malm, leder for bærekraft i TINE, forteller at de er i en overgangsfase.

– Vi holder på å skifte ut plastskjeene med nye skjeer av bambus. Etter at vi har byttet ut alle plastskjeene betyr det at vi reduserer det årlige plastforbruket med hele 90 tonn, forteller Malm.

– Jeg tror det er viktig at vi løfter i flokk for å redusere plastforbruket. I mellomtida har vi dessverre måttet bruker midlertidige løsninger som ikke alle er like brukervennlige. Skjea på YT-begeret er av papp og er også en midlertidig løsning akkurat som bjørke-skjeen.

Han forteller om en ny, todelt bambusskje som alt er på plass på Go’morgen og som etter hvert vil dukke opp på andre produkter.

– Det er mye som må på plass før en ny skje kan ta i bruk. Ikke minst har det vært utfordrende å få tak i en treskje som passer inn i vår emballasje og produksjonsutstyr.

– Vi var derfor nødt til å bruke midlertidige løsninger frem til vi får på plass den nye skjeen på alle produktene.

