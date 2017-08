Foto: Misha De-Stroyev / National Geographic Travel Photographer of the Year

Dette bildet fra Henningsvær fikk prestisjetung pris av National Geographic Blant 15.000 bilder fra mer enn 30 land har juryen valgt ut et bilde fra Lofoten.

Markus Thonhaugen Journalist

Etter nøye overveielse har dommerne bak den prestisjetunge kåringen «National Geographic Travel Photographer of the Year» kåret årets vinnere.

Juryen har valgt ut det de mener er de beste bildene innen kategoriene Natur, Byer og Folk. Som alltid er resultatet spektakulært.

Over 15.000 bilder fra mer enn 30 land har blitt vurdert. Og denne gang når et bilde fra Nordland opp på den anerkjente lista. Nemlig et bilde fra Henningsvær.

Fotbalbannen i Lofoten er blitt kalt «verdens vakreste» og selv FIFA-presidenten drømmer om å reise hit.

Les videre for å se både dette bildet – og alle de andre prisvinnerne fra årets store fotokonkurranse:

Hovedprisvinner: «The power of nature»

Foto: Sergio Tapiro Velasco / National Geographic Travel Photographer of the Year

Et kraftig utbrudd fra Colima-vulkanen i Mexico 13. desember 2015.

Den aktuelle kvelden var været tørt og kaldt, og friksjon fra askepartiler genererte et stort lynnedslag på cirka 600 meter som bandt sammen aske og vulkan – og som belyste det meste av det ellers mørke motivet.

Siste del av 2015 viste denne vulkanen mye utbruddsaktivitet med askeeksplosjoner som kunne reise seg hele to-tre kilometer over krateret.

De fleste av eksplosjonene om natten produserte glødende nedfall og lyn som ikke var større enn 100 meter i snitt, skriver fotografen om årets vinnerbilde.

1. pris i kategorien Byer: «Levels of reading»

Foto: Norbet Fritz / National Geographic Travel Photographer of the Year

Det moderne interiøret i bybiblioteket Stuttgart, Tyskland. Med sitt store åpne rom i sentrum, der naturlig lys slipper inn fra vinduene i taket, er det en helt unik atmosfære kunnskapssøkende og besøkende kan oppleve her.

2. pris i kategorien Byer: «Walled City #08»

Foto: Andy Yeung / National Geographic Travel Photographer of the Year

Et luftfoto fra Whampoa Garden, Hongkong, viser en bit av den tettbebygde byen. Fotografen dro inspirasjon fra Kowloon Walled City, som en gang var det tettest bebygde stedet i verden. Hundrevis av hus var stablet oppå hverandre med svært lite åpent rom.

– Byen ble revet på 1990-tallet, men er ikke død. En del av den eksiterer fortsatt i mange av de nåværende boligene som er bygd tett i tett, skriver fotografen, som håper fotoserien hans kan få folk til å se «claustrophobic living» i Hongkong fra et nytt perspektiv.

3. pris i kategorien Byer: «Henningsvær Football Field»

Foto: Misha De-Stroyev / National Geographic Travel Photographer of the Year

Denne fotballbanen i Hennigsvær, Lofoten anses som et av de mest fantastiske banene i Europa – kanskje til og med verden.

Bildet ble tatt under en 10-dagers seiltur i Norge i juni 2017. Fotografen med følge kom til Henningsvær etter en uke med seiling gjennom det kalde og regnfulle været.

– Ved vår ankomst klarnet været. Jeg var veldig heldig ved at forholdene var egnet til å fly drone, og jeg klarte å fange dette bildet fra en høyde på cirka 120 meter.

Hederlig omtale: «Colorful apartment»

Foto: Tetsuya Hashimoto / National Geographic Travel Photographer of the Year

Denne bygningen er et leilighetskompleks i Gifu Prefecture, Japan. Bygningen er veldig fargerik, men et vanlig huskollektiv hvor ordinære folk kan bo og leve.

Hederlig omtale: «Colorful apartment»

Foto: Andrzej Bochenski / National Geographic Travel Photographer of the Year

En ny by reiser seg fra ørkensanden. Bildet er tatt i nærheten av Al Ain i De forente arabiske emirater.

2. pris i kategorien Natur: «To live»

Foto: Hiromi Kano / National Geographic Travel Photographer of the Year

Svaner som lever sterke liv, selv i gjørma.

3. pris i kategorien Natur: «Crocodiles at Rio Tarcoles»

Foto: Tarun Sinha / National Geographic Travel Photographer of the Year

Dette bildet ble tatt i Costa Rica under en reise fra Monteverde til Playa Hermos. Når en krysser denne elva kan man stoppe og se over kanten av brua. Nedenfor mer enn 35 gigantiske krokodiller som slapper av på den gjørmete elvefloden.

– Jeg ønsket å fange den sterke kontrasten mellom krokodiller på land og i vannet. I det mørke vannet forblir kroppens konturer av disse dyrene skulte, og man kan bare se deres virkelige størrelse og omkrets når de kommer opp fra elva.

Hederlig omtale: «Marble Caves»

Foto: Clane Gessel / National Geographic Travel Photographer of the Year

Marmorgrottene i Patagonia.

Hederlig omtale: «Forest of the Fairy»

Foto: Yutaka Takafuji / National Geographic Travel Photographer of the Year

Fotografering i skogen. Dette bildet ble tatt om kvelden en tidlig og fuktig sommerdag i skogen til en liten, fjerntliggende landsby i Tamba-området i Japan.

– På en vakker måte fanger bildet den magiske atmosfæren til ildfluer, som teppebelegger en trapp opp til en liten helligdom som beundres av lokalbefolkningen.

Hederlig omtale: «Mt. Bromo»

Foto: Reynold Riksa Dewantara / National Geographic Travel Photographer of the Year

Mount Bromo-vulkanen er en liten, men aktiv vulkansk sinderkjegle på Java, Indonesia.

– Tidlig i 2016 var jeg tilfeldigvis ved Mt. Bromo idet den seismiske aktiviteten økte og varslingsstatusen ble hevet til nest høyeste nivå, opplyser fotografen om bildet.

Hederlig omtale: «In Your Face»

Foto: Shane Gross / National Geographic Travel Photographer of the Year

– Karibiske haier som trives i revene er vanligvis sky, så jeg plasserte kameraet mitt på en stein som jeg visste de ofte kom forbi og brukte en ekstern trigger til å ta bilde av dem idet til kom og dyttet kameraet mitt rundt.

1. pris i kategorien Folk: «Worship»

Foto: F. Dilek Uyar / National Geographic Travel Photographer of the Year worship

Dette bildet ble tatt i Konya. Willing Dervish er et historisk befinnende i Sille (Konya, Tyrkia).

Fotografen skriver:

«The 'dance' of the Whirling Dervishes is called Sema and is a symbol of the Mevlevi culture. According to Mevlana's teachings, human beings are born twice, once of their mothers and the second time of their own bodies».

2. pris i kategorien Folk: «Interesting moment»

Foto: Julius Y. / National Geographic Travel Photographer of the Year

Museumsbesøkende ser nysgjerrig på Rembrands «Veverlaugets formenn» – et maleri som gir illusjonen av at menneskene på maleriet også ser nysgjerrige tilbake på de besøkende.

3. pris i kategorien Folk: «Under The Wave»

Foto: Rodney Bursiel / National Geographic Travel Photographer of the Year

– Jeg reiste nylig til Tavarua, Fiji for å gjøre noe surffotografering med pro-surfer Donavon Frankenreiter på Cloudbreak.

– Jeg leter alltid etter nye vinkler og perspektiver. De vanlige surfeskuddene har alle blitt gjort, så vi bestemte oss for å bli litt kreative. Bildet får deg til å se to ganger.

Hederlig omtale: «Bridging Generation»

Foto: Jobit George / National Geographic Travel Photographer of the Year

Et vakkert bilde av en far og hans sønn som sitter sammen i hvitt tradisjonelt antrekk, og med vakker blå himmel bak, under Eid al-Fitr i en moske i New Delhi, India.

– Bildet viser det vakre båndet som disse to generasjonene har bygd opp på en veldig enkel og kjærlig måte. ​

Hederlig omtale: «The Man’s Stare»

Foto: Moin Ahmed / National Geographic Travel Photographer of the Year

Dette bildet ble tatt 23. juli 2016 på Tongi jernbanestasjon, Gazipur, Bangladesh.

– Jeg var der for å ta bilder og ventet på et øyeblikk. Et tog fra Dhaka mot et annet distrikt ankom og stoppet ved plattformen for fem minutter for å ta på passasjerer.

– Det regnet voldsomt. Plutselig så jeg et par nysgjerrige øyne som så på meg gjennom vinduet og til venstre en paraply som ble brukt for å beskytte mot regnet. Da fikk jeg øyeblikket jeg hadde ventet på.

Hederlig omtale: «Blessings at Besakih»

Foto: Michael Dean Morgan / National Geographic Travel Photographer of the Year

Besakih-tempelet har vært kjent som selve «modertempelet» i Bali i over 1000 år, og ligger 1000 meter høyt, på de sørvestlige bakkene av Mount Agung.

– Hit kommer balineserne ofte for å be og ta imot velsignelse fra tempelprestene, eller «Pemangku», som bor der.

Hovedprisen var en tidagers tur for to til Galápagosøyene med National Geographic Expeditions. I tillegg ble det kåret tre vinnere i hver kategori hvor fotografene fikk henholdsvis 2500 dollar, 750 dollar og 500 dollar hver.