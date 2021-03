ESA undersøker påstander om statlig boikott av Wizz Air: – Direkte feil

Høsten 2020 raste debatten rundt Wizz Airs inntog i Norge. Blant annet gikk 16 LO-avdelinger og over 200 tillitsvalgte i bresjen for å kreve at regjeringen skulle sette en stopper for det ungarske flyselskapets flyvninger i Norge.

Under en spørretime 14. oktober 2020 sa Erna Solberg at hun støttet en boikott av selskapet.

Nå har altså ESA mottatt påstander om boikott – og har iverksatt undersøkelser for å finne ut om norske myndigheter har brutt med reglene i EØS-avtalen.

Direkte feil

Også Nord-Norge meldte seg inn i debatten, deriblant gjennom at Nordland fylkeskommune den 23. oktober varslet at de ville boikotte flyselskapet.

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) sa på daværende tidspunkt at dette handlet om å sette ned foten, og at selskapet ikke gir sine ansatte mulighet til å inngå tariffavtaler.

Under fylkestinget i Nordland, kun en snau uke senere, stemte imidlertid politikerne ned en interpellasjon som tok for seg temaet.

I brevet Nærings- og fiskeridepartementet har mottatt fra ESA står det derimot direkte påstander mot blant andre Nordland fylkeskommune:

«Ifølge klagen, har flere offentlige myndigheter i Norge, deriblant kommuner, bestemt seg for å boikotte klageren. Som det står i klagen; Nordland fylkeskommune bestemte seg for dette 26. oktober 2020.» heter det.

Klagen peker på at dette er brudd på artikkel 31 og 36 EØS-avtalen.

Også Møre og Romsdal, Agder og Viken dras frem som eksempler på fylkeskommuner som angivelig skal ha boikottet Wizz Air.

Tomas Norvoll, fylkesrådsleder i Nordland fylkeskommune. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Tomas Norvoll i Nordland fylkeskommune er ikke enig i at de har gjort noe galt.

– Vi har ikke noe slikt vedtak, det er direkte feil, skriver han til NRK i en e-post.

– Det jeg gjorde, som fylkesrådsleder, var å oppfordre til at dette er en type selskap som ikke vi bør bruke. De har ikke et sett av verdier som er i tråd med hvordan vi vil framstå. Nå ser jeg at de har endret holdning til fagforeninger, så det har jo faktisk virket.

Må få oversikt

Norvoll skriver videre at det kunne vært aktuelt å diskutere en utelukkelse hvis Nordland fylkeskommune hadde hatt fellesinnkjøp av flytjenester.

En slik ordning har de ikke da det er den enkelte ansatt som bestiller sine billetter.

– Min uttalelse rettet seg mot dem.

Nærings- og fiskeridepartementet har bedt alle kommuner og fylkeskommuner i Norge om å gi bistand til å besvare spørsmålene ESA stiller.

Wizz Air har sendt inn en klage som nå behandles av ESA. Foto: Robert Hansen / NRK

Kommunikasjonsrådgiver i departementet, Camilla Pettersen, sier til NRK at de forholder seg til ESA helt normalt, og at de vil besvare deres spørsmål.

– Vi arbeider med å få en oversikt over hvilke fylkeskommuner og kommuner som har gitt uttalelser eller fattet vedtak om Wizz Air.

– Hva tenker dere om lovligheten i eventuelle boikotter?

– Departementet jobber nå med å få all fakta og dokumentasjon på hva som har skjedd, før vi vurderer dette. Vi vil gå gjennom tilbakemeldingene vi får fra fylkeskommunene og kommunene, og basert på disse svare ut ESAs spørsmål.