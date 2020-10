Wizz Air-boikott: – Kommer ikke til å kjøpe flyreise hos dem

I dag varslet Nordland fylkeskommune at de vil boikotte offentlige reiser med det ungarske flyselskapet Wizz Air.

For en av de NRK møter på Bodø lufthavn er svaret klart:

– Jeg kommer ikke til å kjøpe flyreise hos dem, sier Jorid Lossius.

Også statsminister Erna Solberg har uttalt at selskapet ikke kan nekte ansatte å organisere seg.

Tidligere denne måneden uttalte Solberg at hun støtter boikott av selskapet.

Flere bransjeorganisasjoner har også meldt at de kommer til å boikotte reiser med selskapet.

Nordlandspolitikere stiller seg bak

Nordland fylkeskommune sier nei til at ansatte i fylket skal fly med Wizz Air i jobbsammenheng.

Allerede i 2016 vedtok de retningslinjer for innkjøp. Her slås det fast at anskaffelser skal støtte opp om fylkeskommunens samfunnsansvar.

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) sier at det handler om å sette ned foten. Han mener selskapet ikke gir de ansatte mulighet til å inngå tariffavtaler.

Tomas Norvoll og fylkesrådet sier i dag at fylkeskommunen sier nei til jobbreiser i fylket med lavprisselskapet Wizz Air. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

– Vi kan ikke bruke offentlige penger på et selskap som aktivt vil undergrave arbeidsfolk sine rettigheter. Vi har et ansvar og en veldig streng policy på det området, sier han.

Også fylkesleder i Nordland FrP, Dagfinn Olsen stiller seg bak beslutningen

– Hvis det er slik at Wizz Air nekter sine ansatte å være fagorganisert, synes jeg det er helt riktig av fylkeskommunen å gjøre dette. Det er arbeidstaker selv som skal bestemme hvorvidt han eller hun skal være organisert. Slik er arbeidslivspolitikken i Norge, den må de respektere hvis de skal fly i Norge.

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll håper nå at flere følger deres eksempel:

– Jeg håper at andre fylker og kommuner vil gjøre det samme, så oppfordrer jeg staten til å ta sitt ansvar.

Wizz Air har i lengre tid levert billige utenlandsreiser fra Norge. Nå vil de konkurrere på innenlandsstrekninger også. Foto: BERNADETT SZABO / Reuters

Wizz Air: – Boikott er barnslig

Wizz Airs gründer og sjef József Váradi har tidligere uttalt at det er boikotten fra flere fagforbund og organisasjoner er barnslig.

I går uttalte han til Dagsrevyen at de skal følge norsk lov.

– Vi nekter ikke folk noen rettigheter. vi kommer til å rette oss etter lovene og reglene i landet. Det er ikke min avgjørelse. Den avgjørelsen tar de ansatte i

Konsernsjef József Váradi i Wizz Air har t idligere uttalt at boikott av selskapet er barnslig. Foto: Bernadett Szabo / Reuters/NTB

selskapet. Vi ansetter folk i Norge, og da ser vi på markedsbetingelsene i Norge og tilpasser våre standarder til de norske, sa Váradi til NRK nylig.

Tidligere i år varslet det ungarske flyselskapet Wizz Air de går til priskrig mot Norwegian og SAS på innenlandsruter i Norge.

Fra 5. november flyr selskapet disse rutene:

Oslo – Bergen (fire ganger daglig), Oslo – Trondheim (to ganger daglig) og Oslo – Tromsø (fire ganger daglig).

Bakgrunnen er selskapets holdninger til at ansatte organiserer seg.

Flere reisende er skeptiske til å reise med Wizz Air

Det er ikke bare det offentlige som boikotter. Flere privatpersoner sier også de vil tenke seg ekstra godt om før de bestiller billett.

Siss-Heidi Martinussen på Bodø lufthavn vil ikke ha billige flyreiser til enhver pris.

– Hvis det er slik at det går på bekostning av de ansatte, så må man jo begynne å tenke litt på om man skal bruke dem.

Heller ikke Marie Indahl synes det er stas med arbeidsgivere som forbyr arbeidstakerorganisering.

– I utgangspunktet er det fint at flere vil etablere seg. Men, så har jeg hørt at de ikke får lov til å organisere seg. Det passer ikke det norske arbeidslivet, sier hun.

Også Eivind Øigård mener ordentlig lønn burde være en forutsetning.

– Vil du reise med Wizz Air?

– Hvis de betaler ordentlige lønninger, ja, men hvis jeg bestiller billetten selv, kanskje ikke

Wizz Air satser på lavpris i Norge

Prisen skal begynne på 199 kroner og selskapet skal plassere to fly på Gardermoen.

Wizz Air har 133 fly i drift og planlegger å ha over 300 fly ved utgangen av 2026.

Flyselskapet er det tredje største lavprisselskapet i Europa. Aksjen deres ble mer enn halvert på få uker i mars, men har steget igjen til 80 prosent av verdien før pandemien slo til.

NRK har forsøkt å komme i kontakt med Wizz Air, men har så langt ikke mottatt svar på henvendelsen.