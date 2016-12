Widerøe vil kjøpe jetfly og fly lengre distanser

Widerøe har i dag en flåte bestående utelukkende av propellfly. Nå har selskapet bestemt seg for å ta steget over til å fly jetfly i tillegg. På selskapets styremøte 9. desember i år, stemte styret over en investeringspakke som omfatter anskaffelse av nye fly i jetklassen, skriver nettstedet Hangar.no.

Widerøe kan med slike fly lansere ruter som kan flys fra Hammerfest til Oslo, eller Sandefjord.

Avventer uravstemning

Silje Brandvoll er direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Widerøe. Foto: Tom Melby, Avisa Nordland

– Det var 9. desember at styret i Widerøe gjorde en investeringsbeslutningen. Men dette er under forutsetning om at kollektivavtalene som er framforhandlet med flygerforeningen og kabinforeningen går gjennom i uravstemningen, sier Silje Brandvoll som er direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Widerøe.

Brandvoll sier investeringen et ledd i Widerøes markedstilpasning.

– Det vi ser er at den teknologiske utviklingen går veldig mye raskere innen jetfly. Det norske skatte- og avgiftssystemet gjør at det lønner seg å fly lange strekninger. De korte strekningene som vi tradisjonelt har fløyet blir stadig mer ulønnsomme, sier Brandvoll.

På plass om to-tre år

Leverandør av flyene blir offentlig når forhandlingene er avsluttet. Etter planen håper Widerøes styre at de nye jetflyene er på plass om to til tre år, og at det på sikt kan bli mellom sju og ti jetfly i flåten.

Investeringsbeslutningen fra selskapets styre fordrer at det gjennomføres forhandlinger med aktuelle flyprodusenter som Bombardier, Sukhoi, Canadair og Embraer.

De nye flyene vil på sikt gjøre det mulig å tilby flere flyruter enn selskapet gjør i dag.

– Det er veldig tidlig å begynne å diskutere ruter nå. Vi snakker et godt stykke fram i tid. I utgangspunktet ligger Widerøes strategi fast. Vi skal fremdeles tjene det markedet som vi har i dag. Så får vi på sikt se hvor vi velger å bruke de nye flyene, sier Brandvoll. .