Widerøe setter opp sju nye direkteruter mellom nord og sør i sommer

Årsaken til de nye rutene er blant annet en undersøkelse Widerøe har gjennomført som viser at mange sørlendinger ønsker seg ferie i nord, og motsatt.

Her svarer 9 av 10 spurte personene at de ønsker å reise i Norge på sommerferie.

Nordlendingene ønsker deg sørover og øst- og vestlendingene til Helgeland og Lofoten.

Åtte av ti planlegger å reise med fly, en knapp margin på foretrukket transportmiddel sammenlignet med bil.

Naturopplevelser og bedre kjent i eget land står øverst på ønskelisten. Widerøe flyr derfor direkte mellom sør og nord gjennom hele sommerferien.

For å imøtekomme nordmenns ferieønsker og utnytte ledig kapasitet setter Widerøe opp følgende sommerruter:

Sandefjord til Evenes

Kristiansand til Evenes og Bodø

Stavanger til Evenes og Bodø

Bergen til Evenes og Andenes.

Mange lurer nok på hvorfor Widerøe ikke setter opp ruter direkte til Lofoten og Vesterålen. Det forklarer selskapet slik:

– Måtte tenke alternativt

Nordlendinger kan reise direkte fra Bodø og Evenes for å besøke dyreparken i Kristiansand i sommer. Og sørlendingene kan reise direkte nordover. Foto: Kristiansand Dyrepark /

– I utgangspunktet har vi hatt en direkterute til Leknes, Svolvær og Stokmarknes. Med unntak av Andenes er det kun de minste flyene som kan operere på kortbaneflyplassene.

For Widerøe som har mindre fly med to seter på hver side, innebærer smittevernreglene at de maksimalt kan selge 50 prosent av setene.

– Det er ikke økonomisk mulig å drive. Da må vi tenke alternativt, sier kommunikasjonssjef Catharina Solli i Widerøe til NRK.

– Vi håper å klare å fylle opp blokkerte seter med familier som vil oppleve Norge, sier kommunikasjonssjef Catharina Solli i Widerøe. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Selv om passasjerene ikke får fly direkte til Lofoten og Vesterålen, så kommer de til de to største flyplassene i nærområdet, legger hun til.

De nye rutene kommer i tillegg til direkterutene selskapet allerede flyr fra Bergen til Bodø og Bergen til Tromsø, samt fra Sandefjord til Bodø og Tromsø.

Rutene vil flys i skoleferien og utgjør 32 ukentlige avganger totalt, sier Solli.

Samtidig opplyser Widerøe at selskapet ikke er i nærheten av å kunne tilby flyreiser som er tilpasset den reelle etterspørselen.

– Det er rett og slett umulig å fly lønnsomt når vi kun kan fylle opp flyet med 50 prosent kapasitet.

To for en-kampanje

26 prosent av de spurte i reiselivsundersøkelsen svarte at de kunne tenke seg å reise til Helgelandskysten. Her ser vi De Syv Søstre i Alstahaug, sett fra Herøy. Foto: Markus Thonhaugen

Widerøe forklarer at de har vært nødt til å være kreativ for å klare å få utnyttet ledig kapasitet som ikke medfører økte kostnader, samt å få utnyttet flere seter om bord.

Widerøe har to seter på hver side av midtgangen i sine fly. Det har gitt økte priser hos flyselskapet.

– Da vi måtte kutte ut annethvert sete ble flybillettene dyre. Det er vi de første til å innrømme. Dette er vår måte å gi noe tilbake.

– Nå kan en familie på fire reise for det som normalt ville vært billettprisen for to, sier Solli, som understreker at det er ingen øvre aldersgrense til tilbudet.

Widerøe vil fly direkte mellom sør og nord gjennom hele sommerferien. Her fra Stokmarknes. Foto: Jan-Helge Andersen

Både for å ha mulighet til å lansere disse sommerrutene, men også til å kunne utnytte den kapasiteten vi allerede har.

– Løsningen er, tror vi, å gi familier mulighet til å kjøpe to billetter for prisen av én, så lenge de reiser sammen.

På den måten kan Widerøe benytte en større andel av setene om bord, fordi de ikke trenger å blokkere seter mellom passasjerer fra samme husstand.

– Dette gir oss også en god mulighet til å kunne tilby billettpriser som er til å leve med for familier som ønsker å ferie i eget land.

Frustrasjon

For Widerøe er den store etterspørselen etter Norgesferie godt nytt, samtidig skaper det mye frustrasjon.

– Widerøe har også en forventning om at norske og europeiske smitteveiledere vil bli harmonisert. En harmonisering vil bety at avstandskravet blir erstattet av krav til munnbind om bord i hele Europa. Dette vil også gi økt mulighet til å lykkes med sommertrafikken.