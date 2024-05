Mandag fløy mangeårig Widerøe-kaptein Rolf Eyvind Øyan (65) sin siste flytur bak spakene.

Med på flyvningen var også kjæreste og flyvertinne Bente Dalsøren (47).

Paret møttes i lufta for rundt 20 år siden og har holdt sammen siden.

Da Widerøe-flyet fra Hovden på vei mot Oslo lufthavn kom i marsjhøyde, og passasjerene tittet ut mot fjellene, brøt kapteinen inn over høyttaleranlegget:

«Men hvis det skal være mulighet for at det skal bli noe ut av kapteinen, så spør jeg deg Bente, vil du gifte deg med meg?», sier Øyan.

Widerøe-paret Rolf Eyvind Øyan og Bente Dalsøren blir mann og kone.

Det går noen sekunder før passasjerene skjønner hva de er vitne til. Så bryter det ut en rungende jubel og applaus.

Og flyvertinnen? Hun nikket ja av hele seg. Mens tårene triller.

– Det tok en liten stund før jeg skjønte hvor det bar. Jeg var innstilt på at dette var hans dag, men plutselig ble det vår dag. Det var veldig rørende, sier Bente.

Hemmelig plan

Nå kan Rolf kombinere sin ferske pensjonisttilværelse med bryllupsplaner.

– Jeg visste at jeg skulle fri til Bente en dag, men hadde egentlig ikke lagt noen store planer for det. Siden hun skulle være med på min siste tur, så ble det ekstra stas å gjøre det nå.

Widerøe-paret Rolf Eivind og Bente har levd et liv sammen i luftfarten. Nå blir det bryllup og mindre turnusarbeid for Rolf som går av med pensjon. Foto: Privat

– 20 år, hvorfor ventet du så lenge?

– Vi har begge visst at vi skulle gjøre gifte oss en gang. Men så har vi funket veldig bra sammen som kjærester hele veien. Nå var tiden endelig inne for det, svarer den ferske pensjonisten.

Øyan forteller at han klekket ut en hemmelig plan for seg selv noen dager i forveien.

Dalsøren visste ingenting om hva hennes kommende ektemann hadde i ermet.

– Tanken var å gjøre det så spontant som mulig for Bente. Jeg holdt det helt for meg selv og fikk tak i røde roser ved hjelp fra personellet i Ørsta.

Og han angrer ikke på at frieriet fant sted på «jobben».

– Du ser på ansiktet hennes hvor glad hun ble.

Pensjonisttilværelsen venter

Turnusarbeid og flyreiser til andre siden av landet gjør at Widerøe-paret ikke ser hverandre så ofte i hverdagen.

Rolf tror det er en viktig grunn til at de har vært lykkelige samboere og kjærester i 20 år.

– Vi har vært mye fra hverandre, så vi har ikke rukket å bli lei hverandre. For å få ting til å gå opp så har den ene hatt fri mens den andre har jobbet, med én uke på og én uke av. Det har gått fint.

Rolf fikk både kaker, rosende ord fra kolleger og kvinnen i sitt liv på sin siste flyreise i Widerøe. Foto: Privat

Men fremover får Rolf mer tid til både barn og fremtidig kone.

– Dette er en fantastisk tid å bli pensjonist på. Det er mer enn nok å styre med i både huset og hagen og vi har fortsatt små barn jeg ser frem til å tilbringe mer tid med, sier han.

Widerøe: – Sporty og friskt

Widerøe har selv delt videoen av frieriet i sosiale medier. Der får paret mange lykkønskninger fra gode kollegaer.

– Vi er 3500 kollegaer i Widerøe som synes dette er veldig fint. Det er veldig sporty og friskt at Rolf gjorde dette på jobb. Og så er det samtidig leit at Rolf slutter nå. Vi ønsker dem lykke til videre og er glade for at Bente fortsetter hos oss i noen år til, sier kommunikasjonssjef i Widerøe, Catharina Solli.