Widerøe overrasket over FlyViking-avvikling

– Vi er overrasket over at de innstiller driften. Dette har vi ikke vært forberedt på, sier Silje Brandvoll, kommunikasjonsdirektør i Widerøe til NRK.

Silje Brandvoll, kommunikasjonsdirektør i Widerøe er overrasket. Foto: Ola Helness / NRK

Flyselskapet FlyViking, som startet med flyginger i mars i år, meldte i dag at de legger ned virksomheten og slutter å fly 12. januar neste år.

Dermed blir Widerøe igjen eneste aktør på kortbanenettet i Nord-Norge.

– Vi mener konkurranse er bra. Utover det har vi ingen ytterligere kommentar, sier Brandvoll.

Skylder på teknisk feil og mange kanselleringer

FlyViking har hovedsete i Lyngen i Nord-Troms, og eierne har siden oppstarten skutt inn aksjekapital og lån på til sammen 134 millioner kroner.

Årsaken til at selskapet nå må legge ned drifta forklares blant annet med tekniske problemer med Dash 8-100-maskinene, mange kansellerte ruter og dårlige bookingsystemer.

– Det har blitt for mange kanselleringer av ruter, og gjennom det refusjoner til våre passasjerer, som har hatt en negativ finansiell effekt for selskapet. Dette har også gjort noe med våre kunders tillit til selskapets evne til å fly som planlagt, slår daglig leder Heine Richardsen fast.

Mener FlyViking var dødsdømt

Gisle Solvoll er transportforsker ved Handelshøgskolen Nord universitet. Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

Transportforsker Gisle Solvoll ved Handelshøgskolen Nord universitet mener FlyViking aldri hadde noen reell sjanse til å overleve som selskap.

– Det er vanskelig å konkurrere mot en så stor aktør som Widerøe som har kontrakt med staten på mange ruter på kortbanenettet.

FlyViking startet i mars i år ruteflyginger mellom Tromsø, Hammerfest og Bodø. Senere har det utvidet med avganger til og fra Alta, Harstad/Narvik, Stokmarknes, Oslo og Trondheim.

Men dette har kun vært kommersielle ruter – uten statlige subsidieringer.

– Jeg har ment at dette prosjektet var dødsdømt fra starten av. Det ville ha tatt altfor lang tid før man fikk opp lønnsom drift. Muligheten for FlyViking lå i å få fly anbudsruter for staten, men når kontraktene de lå an til å få i Finnmark glippet grunnet manglende lisenser, så ble dette helt umulig, forklarer Solvoll.

– Fornuftig avvikling

Espen Andersen ved BI sier det er svært vanskelig å starte opp nye flyselskaper. Foto: Torbjørn Brovold / BI

Heller ikke flyekspert Espen Andersen ved BI er spesielt overrasket over at FlyViking legger vingene på hylla over nyttår.

– Det er svært hard konkurranse i flybransjen. Det er spesielt problematisk å starte små flyselskaper fordi administrasjonskostnadene skal fordeles på ganske liten trafikk. Dette virker på meg som en fornuftig avvikling, sier han til NRK.

FlyViking vil forsøke å opprettholde ruten Ørland-Oslo-Ørland i et nytt aksjeselskap.

(NRK/NTB)