Widerøe opplever flaskehalser etter priskutt: – Enkelte ruter utsolgt lang tid i forveien

Én måned etter at regjeringen halverte prisene på FOT-rutene, ser Widerøe at enkelte ruter blit utsolgt lang tid i forveien.

Det skriver Widerøe i ei pressemelding.

– FOT-rutene fyller bedre enn i fjor. Vi har enkelte ruter som er utsolgt lang tid i forveien, men vi har mer kapasitet på flere av rutene, skriver selskapet.

Widerøe skriver at flaskehalsene i FOT-rutene er vanskelig å håndtere ettersom selskapet ikke kan differensiere billettene på pris.

– Det er likevel enkeltruter og enkeltavganger der flyene tidlig fylles opp som resultat av Samferdselsdepartementet halvering av maksimalprisene.

– Vi er takknemlige for at Samferdselsdepartementet har annonsert at de vil evaluere ulike prismodeller, og bistår gjerne med vår kompetanse i en slik evaluering, sier administrerende direktør i Widerøe Stein Nilsen.

Antall passasjerer økte med 28 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

Det presiseres at påsken var i april i fjor, i motsetning til mars i år. Dermed har det vært en april nesten uten helligdager, noe som slår positivt ut for deres etterspørsel, skriver de.

Derfor hadde Widerøe også nesten 13 prosent mer kapasitet sammenlignet med april i fjoråret. Kabinfaktoren for april var 64 prosent, opp med seks prosentpoeng.

– Vi er svært tilfredse med den betydelige økningen i passasjertall denne måneden, sier Christian Skaug, kommersiell direktør i Widerøe.

– Det er et tydelig tegn på hvor attraktivt vårt produkt er blitt, og den tilliten passasjerene har til Widerøe og våre tjenester.

Likevel melder Widerøe om en røffere april enn foregående måneder.

– Vi er ikke tilfredse med driftskvaliteten denne måneden. Stengt luftrom, først i sør og deretter i nord, slår hardt ut på driften. I tillegg har vi hatt tre tilfeller hvor fly har måttet returnere til Bergen etter avgang. Regularitet- og punktlighetstallene er ikke der vi ønsker for april.