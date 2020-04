Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Tirsdag kom norske myndigheter og flynæringen med en veileder for hvordan flyreiser på norske fly fremover skal foregå. De erkjenner at avstandskravene ikke lar seg gjennomføre inne på et fly på samme måte som i resten av samfunnet.

Løsningen da er å redusere antallet passasjerer per fly. Et tomt sete mellom passasjerer som ikke tilhører samme husstand, blir da en av anbefalingene.

Det er spesielt et flyselskap som vil rammes hardt av det.

Skal det være et sete mellom hver passasjer, betyr det at Widerøe samtidig mister halve kapasiteten på flyene. Mange av Widerøe-flyene er små, og har bare to seter per rad. Det betyr at kapasiteten senkes fra 39 til 20 passasjerer.

For SAS og Norwegian, som har fly med tre seter per rad, betyr det at de «kun» mister en tredjedel av kapasiteten.

Færre og dyrere billetter

Widerøe sier at de nye kravene vil gi færre tilgjengelige billetter, dyrere billetter og færre avganger.

– ​Widerøe starter i dag et omfattende arbeid med å redusere antall salgbare seter til 50 prosent på alle Widerøes ruteflyginger, skriver selskapet i en pressemelding.

– Vi vil fortløpende ta kontakt med passasjerer og tilby ombooking av billett på de avgangene som allerede har en kabinfaktor på over 50 prosent. Vi håper på den måten å få til frivillige løsninger for å kunne møte myndighetenes råd.

Og den begrensede kapasitet får konsekvenser.

– Konsekvensen av myndighetenes anbefalinger blir altså at det blir færre billetter tilgjengelig fremover, til høyere pris. Som en konsekvens vil vi også måtte gjennomgå ruteplan på nytt og det er forventet at enkelte avganger kan bli kuttet, skriver selskapet videre i pressemeldingen.

– Drastisk

Silje Brandvoll, som er direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt, sier at Widerøe helst hadde sett at den nye veilederen var noe mer fleksibel.

– Vi hadde ønsket oss rom for mer skjønn. Anbefalingene fra myndighetene er naturlig der smittepresset er høyt, som i Oslo og Viken, men i store deler av Nord-Norge er det nesten ikke smitte i det hele tatt, og da er dette litt drastisk. Vi skulle gjerne sett at det var større differensiering i anbefalingene som var gitt, sier hun.

Hun forteller at det nå vil være tilnærmet umulig for Widerøe å tjene penger på de kommersielle rutene.

– Vi har nå noen få flyavganger vi tjente litt penger på, men det blir vanskelig nå. Med en så stor begrensning på kapasiteten blir det tilnærmet umulig å tjene penger på kommersiell flyvning i Norge.

Widerøe er som alle andre flyselskaper hardt rammet av koronakrisen. Men det begynte å se litt lysere ut.

– Vi hadde noen får ruter hvor passasjerene begynt å komme tilbake og vi så en lysning, men med de nye anbefalingene er vi nå tilbake til start.

Fulle fly

I forrige uke meldte NRK at mens vi på bakken må holde to meters avstand, sitter flypassasjerer som sild i tønne.

– Når du setter deg på flyet, er det akkurat som da du fløy for ett år siden. Det er ikke noen forandring, utenom at du ikke blir servert kaffe, fortalte en passasjer til NRK.

Helseminister Bent Høie vedgikk da at dette ikke var en problemstilling myndighetene hadde viet stor oppmerksomhet til da.

Nå har Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Samferdselsdepartementet og flynæringen utarbeidet hvilke smitteverntiltak som skal gjelde for luftfarten.

– Når vi reiser med fly, må vi samle oss på mindre plass. Det er ikke alltid like lett å opprettholde smittevernrådene om å holde avstand, sa samferdselsminister Knut Arild Hareide til NRK i tirsdag.

– I en periode nå har det vært få som har reist. Men når Norge nå åpnes opp litt etter litt, vil folk begynne å bevege seg mer rundt, og flere vil ta fly. Dette er positivt for økonomien i luftfartsbransjen, men det må være trygt å reise med fly, både for de ansatte og passasjerene.