Widerøe og Norwegian inngår samarbeid om billetter

Det skriver selskapene i en pressemelding tirsdag morgen.

– Jeg er svært tilfreds med denne avtalen vi i dag har inngått med Widerøe. Vårt mål er at samarbeidet skal bli til beste for begge selskapers passasjerer, men også våre ansatte. På mange måter er den avtalen historisk, at to norske flyselskaper nå finner sammen, konsernsjef Geir Karlsen i Norwegian.

Avtalen gjør at reisende vil kunne bestille hele reisen sin gjennom ett av de to flyselskapene, selv om man må bytte selskap undervei.

Man kan også kombinere reiser i inn- og utland helt frem til destinasjonen.

– Dette er et tilbud som har vært etterspurt av våre passasjerer i mange år og derfor spesielt hyggelig å kunne dele akkurat nå, sier konsernsjef Stein Nilsen i Widerøe.

Flyselskapene skriver at det fortsatt gjenstår en del arbeid med det praktiske før billettsamarbeides vil være tilgjengelig for reisende

Dialogen mellom selskapene har pågått i flere måneder.

– Det gjenstår fremdeles et stykke arbeid før vi er helt i mål, men vi jobber godt sammen og har et felles mål om at dette skal gjennomføres så raskt som mulig, sier konsernsjef Stein Nilsen i Widerøe.