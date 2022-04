Widerøe har signert en avtale med det kanadiske selskapet «De Havilland Canada» som utvider levetiden betraktelig.

10 av flyene skal ikke tas ut av drift før de har landet hele 160.000 ganger. Dobbelt så mange landinger som de opprinnelig ble konstruert for.

Levetiden har allerede blitt utvidet en gang tidligere. Den gang til 120.000 landinger.

– Våre Dash 8-100-fly har vist seg å være eksepsjonelt verdifulle eiendeler i vår flåte. Nok en gang er vi veldig glade for å samarbeide med De Havilland Canada for å forlenge deres levetid, sier Werner Skaue i Widerøe Asset AS i en pressemelding.

Tidligere har Widerøe uttalt at flyene deres i snitt har 4000 landinger i året. Med andre ord vil oppgraderingen gi flyene cirka ti nye leveår.

I 2015 sa daværende kommunikasjonsdirektør Richard Kongsteien til Lofotposten at Dash-8-flyene skulle fases ut i 2024. Det blir det altså ikke noe av.

Forlenger livet ytterligere

Widerøe har 26 fly av typen Dash 8–100. Disse ble levert av det kanadiske selskapet fra 1984 til midten av 1990-tallet.

Dette er ikke første gang flyenes levetid blir utvidet.

Et serviceprogram kalt «Extended Service Program» har siden 2009 utvidet levetiden fra 80.000 landinger til 120.000 landinger.

Widerøe er helt avhengig av service på flyene for å holde dem i drift. Nå forlenger de levetiden på ti av flyene gjennom en avtale med leverandøren. Foto: Simen Follesø Røiseland / NRK

Den nye avtalen som nå er signert er en utvidelse av den forrige.

Derav navnet; ESP PLUS.

– Siden 2009, da vi var med på å lansere programmet, har vi brukt Extended Service Program på tjue av våre Dash 8-100-fly, sier Skaue og legger til:

– Flyene fortsetter å bevise sin holdbarhet, pålitelighet og kostnadseffektivitet for å støtte våre krevende operasjoner.

Han forklarer at avtalene er avgjørende for å sikre videre drift før nullutslippsteknologi er tilgjengelig.

Disse flyene har Widerøe nå:

DASH-8 100 / Q200 Antall fly: 26

Maks.hastighet: 482 km/t / 518 km/t

Vingespenn: 25,9 m

Lengde: 22,3 m

Antall seter: 39 E190-E2 Antall fly: 3

Maks hastighet: 890 km/t

Vingespenn: 33,7 meter

Lengde: 36,3 meter

Antall seter: 110 DASH-8 Q400 Antall fly: 10

Maks.hastighet: 667 km/t

Vingespenn: 28,42 m

Lengde: 32,8 m

Antall seter: 78 DASH-8 300 Antall fly: 4

Maks.hastighet: 501 km/t

Vingespenn: 27,4 m

Lengde: 25,7 m

Antall seter: 50

Øker levetiden

Til nå inngår 10 av Widerøes 26 Dash 8-100-fly. Widerøe har også sikret seg en mulighet for å innlemme ytterligere 10 fly i avtalen i fremtiden.

Robert Mobilio i De Havilland sier dette gir Widerøe muligheter til å øke levetiden med mange år.

– Vårt utvidede serviceprogram PLUS, som tar flyet til 160.000 flysykluser, gir enda mer verdi.

De Havilland skriver i pressemeldingen at det nye serviceprogrammet er et resultat av tekniske analyser. Blant annet har de benyttet tretthets- og testdata.

Det skal også være mulig å få forlenget levetiden på flytypen DASH-8 300. Widerøe har fire slike fly, men har per nå ikke signert en avtale for disse.

Mål om elektrisk flåte innen 2030

På lang sikt jobber Widerøe mot å fornye flyflåten fullstendig.

I 2019 inngikk selskapet en avtale med Rolls-Royce om utvikling av utslippsfrie fly.

Og innen 2030 har de som mål å være helt elektriske.

For et år siden presenterte Rolls-Royce og det italienske selskapet Tecnam en modell som med ni passasjerer.

Widerøe har som mål at alle flyene skal være elektriske innen 2030. Foto: ILLUSTRASJONSBILDE / DARIO

– Et 9-seters fly er en viktig milepæl på veien mot utslippsfrie kortbaneflyvninger, fordi det for første gang gir muligheten til å teste ut kommersiell drift av nullutslippsfly, sa administrerende direktør i Widerøe Stein Nilsen til NRK.