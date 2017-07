Widerøe innstiller flere avganger

Passasjerer over hele landet blir rammet når Widerøe innstiller enda flere avganger. Disse kommer i tillegg til de som er varslet. Det skriver NTB. Bakgrunnen for kanselleringene er bemanningsmangel. Rutenettet over hele landet rammes, men det er ikke kjent hvor mange passasjerer og ruter som blir rammet.