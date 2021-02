Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Søndag kveld fikk NRK et tips om at Widerøe Ground Handling (WGH) har hatt et smitteutbrudd hos sine ansatte.

Ifølge det NRK erfarer, skal tre personer ha fått påvist koronaviruset, og flere andre satt i karantene.

Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Widerøe, Silje Brandvoll, bekrefter disse opplysningene, søndag kveld.

– Jeg kan bekrefte at vi har noen smittetilfeller i Widerøe Ground Handling, og rundt 40 stykker som er i karantene som følge av dette.

Samtidig som denne nyheten kommer, er det også registrert hele 25 nye smittetilfeller i fylkeshovedstaden Bodø, søndag. Det bekrefter Bodø kommune i en pressemelding.

Brandvoll sier at de venter på prøver som kan fortelle om flere er smittet blant de ansatte.

– Vi har et veldig godt samarbeid med smittesporerne i kommunen. Men vi vet ikke om vi får flere smittetilfeller etter hvert. Det jeg vet er at vi får opprettholdt driften i dag og i morgen, så må vi nesten se det an. Sånn det er nå har vi ikke full oversikt.

Kan måtte innstille flyvninger

40 i karantene betyr at selskapet har betydelig færre ansatte som kan ta imot flyene til Widerøe.

Brandvoll sier at de må se an hvordan situasjonen er etter mandagen.

– Dette er en eventualitet som vi er nødt til å være forberedt på. Vi har som sagt kontroll i dag og i morgen, mandag, så får vi se hvordan det ser ut etter det.

Direktør for Kommunikasjon og Samfunnskontakt i Widerøe, Silje Brandvoll. Foto: Ola Helness / NRK

Hun sier at det kan bli aktuelt å hente inn forsterkninger fra andre steder i landet, hvor ansatte fremdeles er permitterte etter koronapandemien.

I verste fall kan flydriften fra Bodø lufthavn bli sterkt påvirket av koronasmitten innad WGH.

– Kan det bli aktuelt med innstillinger av fly?

– I ytterste konsekvens kan det tenkes at vi ikke har folk nok, og at det kan bli problematisk å avvikle driften, sier Brandvoll.

Rekordsmitte i Bodø

Den siste tiden har Bodø, en by som tidligere ikke har hatt mye smitte, blitt plaget med mange titalls smittetilfeller.

Søndag alene, meldte kommunen om hele 25 nye smittetilfeller i byen.

Smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen, sier til NRK at de faktisk er beroliget, på tross av de mange tilfellene.

– Det er selvfølgelig et stort antall, men den gode siden av saken, er at i 24 av tilfellene så er det kjent nærkontakt. Så det er egentlig en litt beroligende, sier den erfarne legen.

Smittevernoverlege i Bodø, Kai Brynjar Hagen. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Hagen sier at de antar at alle de nye tilfellene er av den sørafrikanske mutasjonen, selv om de ikke har fått dette bekreftet.

Nå må kommunen se hvordan smittetallene utvikler seg i uken som kommer, før de bestemmer om restriksjonene skal forlenges eller skjerpes.

– Kan det rett og slett være aktuelt med portforbud?

– Det er ikke aktuelt å innføre ytterligere, strengere tiltak. Vi er tilfreds med at vi har fått innført det som ble gjort på fredag kveld. Det vil stå seg bra sånn som denne situasjonen går. Skulle det oppstå noen overraskelser, får vi ta det når den tid kommer, sier han.

– Kan den lokale forskriften bli forlenget?

– Forskriften som vi ligger ute på hjemmesiden vår, er gjeldende i en uke. Så vil vi i løpet av uken, ta en politisk avgjørelse hvorvidt det skal forlenges videre eller ikke, avslutter han.

Bodø kommune ville ikke kommentere enkeltsaker, som smitten hos WGH.