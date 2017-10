Widerøe halverer avganger på Evenes

Widerøe halverer antall avganger mellom Evenes og Bodø, skriver Harstad Tidende. Årsaken er at ikke trafikkutviklingen har vært som forventet. Kommunikasjonsdirektør i Widerøe, Silje Brandvoll sier at de trodde en del av avgangene som før gikk fra Narvik skulle vris over til Evenes. – Å fly med halvfulle fly hjelper ikke miljøet. Vi skal se på saken på nytt hvis etterspørselen tar seg opp, sier Brandvoll. Avgangene vil bli lagt ned 4. desember.