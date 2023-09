Det melder WGH i en pressemelding tirsdag.

Flyplassene som rammes er Trondheim, Stavanger, Bodø, Haugesund, Kristiansund og Ålesund.

Samarbeidet blir derimot videre videreført på Kirkenes, Alta, Svalbard, Evenes, Molde og Lakselv.

Administrerende direktør i WGH, Marius Myhre, sier til NRK det er en betydelig portefølje som selskapet nå mister:

– Vi mister rundt 200 millioner i omsetning av en årsomsetning på rundt 1,3 milliarder for selskapet. Det er en betydelig kontraktsportefølje som vi i dag har kunngjort at vi mister.

WGH og SAS har samarbeidet i en årrekke, og at sistnevnte nå bytter ut 80 prosent av bakketjenestene samtidig, gjør situasjonen krevende for WGH.

WGH: Litt overraskende

– Hva har dere fått som begrunnelse?

– Det er vel SAS som er riktig adressat for det spørsmålet. Men jeg kan si at konkurransen i markedet er tøff. Alle aktørene i luftfarten er presset hva gjelder den økonomiske situasjonen, sier Myhre og fortsetter:

Marius Myhre er administrerende direktør i Widerøe ground handling (WGH). Foto: Einar Aslaksen / Einar Aslaksen

– Sånn sett er hele verdikjeden utfordret for å prøve å søke kostnadsreduksjoner. Det handler nok først og fremst de kommersielle vilkårene, selv om vi opplever at vi har strukket oss langt, sier Myhre.

– Du sier du er overrasket over SAS. Kan du utdype?

– Omfanget av kontraktsforflytning er veldig stort. Og vi opplever å ha strukket oss langt sammenlignet med de kommersielle vilkår vi allerede har med SAS. Vi er ikke overrasket over at flyselskapene jakter kostnadsreduksjoner, men at de bytter en så stor andel av kontrakten når vi mener vi selv har strukket oss langt, er litt overraskende.

Blir for mange ansatte

– Står arbeidsplasser i fare?

– Vår vurdering at det dessverre blir slik at vi kommer til å stå i en situasjon med overtallighet på de seks berørte lufthavnene, men omfanget er ukjent. Både som selvfølge av avklaringer rundt pågående andre anbudsprosesser, som for eksempel med Norwegian, sier han og legger til:

– Men også at vi må ha drøftelser og samhandling med de tillitsvalgte for å håndtere denne situasjonen.

Han avviser at passasjerene vil merke endringen i hvem som leverer bakketjenester.

SAS: Styrker avtalen med Aviator

Kommunikasjonssjef i SAS, Tonje Sund, at selskapet Aviator overtar leveransene som WGH har utført til nå.

– Aviator overtar leveranse av bakketjenester på seks flyplasser, i tillegg til de tre hvor de allerede er til stede (Bergen, Tromsø og Kristiansand).

– Hvorfor velger man å bytte leverandør?

– Det er resultatet av en kommersiell anbudsrunde, men vi går aldri i detalj på avtaler. Aviator skal betjene ni flyplasser, mens Widerøe skal betjene noen andre. Så vi skal fortsatt samarbeide med både Aviator og WGH også etter 1. februar. Vi ser frem til et godt samarbeid med begge selskapene.

Tonje Sund er kommunikasjonssjef i SAS.

– WGH sier de er overrasket og mener at de har strukket seg langt. Hva er din kommentar til det?

– Vi har ikke noen kommentar utover at vi har hatt en anbudsrunde og at dette ble utfallet av den.

WGH tapte i 2021 konkurransen om å levere tjenester til SAS i Bergen, Tromsø og Kristiansand.

Det førte til at mange ansatte mistet jobben.

Flyanalytiker: Kan gjøre Norwegian-oppkjøp enklere

Han Jørgen Elnæs er daglig leder i Winair og har selv lang fartstid i luftfarten. Han ble ikke overrasket over dagens nyhet, og mener det bærer preg av et «takk for sist» til Widerøe.

Bakteppet er at Norwegian ønsker å kjøpe både Widerøe og WGH.

– I utgangspunktet er nok dette en del av bildet, der SAS velger å finne en annen partner på de store flyplassene. Dette kommer ikke som noen stor overraskelse på meg.

Hans Jørgen Elnæs er flyanalytiker i sitt eget selskap, Winair. Foto: Marit Sirum-Eikre / NRK

– Hvorfor?

– SAS var veldig tydelig når Norwegian annonserte at de ville kjøpe Widerøe og WGH, at de ble tatt på sengen og var veldig overrasket. Så kom spørsmålet hva SAS gjør med avtalen de har med WGH. Da var SAS tydelig på at de forholdt seg til den kontrakten de hadde. Nå har de valgt å gå ut av kontrakten i henhold til oppsigelsestiden de har.

Oppkjøpet mellom Norwegian og Widerøe må godkjennes konkurransetilsynet, og der har tilsynet gitt et foreløpig nei til selskapene.

Bakgrunnen er at de frykter et oppkjøp vil gi mindre konkurranse i det norske flymarkedet.

Elnæs tror at SASs avgjørelse om å bytte leverandør av bakketjenester, kan gjøre et oppkjøp mer «spiselig» for konkurransetilsynet.

– Jeg tror det vil bli en enklere prosess for konkurransetilsynet å godkjenne oppkjøpet nå som WGH blir veldig utsatt. Det vil jo være vanskelig for WGH å finne nye kunder på disse flyplassene, særlig når det ikke er mange som har så høy produksjon som det SAS har. Så dette kan være positivt for at Norwegian kan få kjøpt WGH, fortsetter Elnæs.

Konkurransetilsynet har varslet at de innen 17. november 2023 vil legge frem en ny vurdering. Siste frist for Konkurransetilsynets gjennomgang er 3. januar 2024.