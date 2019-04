Widerøe flyr med mange tomme seter på grunn streiken: – Et stort problem for oss

Streiken i SAS har pågått siden fredag. Tusenvis av passasjerer berøres hver dag, og det har så langt vært lite kontakt mellom partene.

Men det er ikke bare i SAS streiken får følger.

I går fortalte NRK at bakkemannskap i Widerøe Ground Handling er permitterte ved 14 flyplasser. Totalt dreier det seg om mellom 100 og 200 personer.

Nå gir streiken utfordringer for Widerøes Flyveselskap. De opplever denne uken opp mot 20 prosent «no-show» på sine flyavganger.

Det betyr at folk som skulle ha reist med den aktuelle avgangen, ikke møter opp. Informasjonssjef Catharina Solli hos Widerøe sier til NRK at dette har blitt et stort problem.

– Det er mange som ikke møter opp til våre avganger. Vi ser aldri så høye tall til vanlig, sier Solli til NRK.

– Det er mange tomme seter som kunne vært benyttet av andre som har behov for å reise. Vi har fly som er fullbooket, men som tar av med tomme seter.

Sender ut SMS-er til de reisende

Årsaken er kombinasjonsreiser.

Widerøe har nå begynt å sende ut tekstmeldinger til sine passasjerer. Dette for å få flere til å si fra dersom reisen ikke blir gjennomført på grunn av streik. Foto: Skjermdump

Det vil si at reisen ikke bare involverer ett flyselskap. En reise med SAS kan gjerne involvere Widerøe på deler av strekninga.

Når deler av strekninga er en SAS-avgang som er innstilt, blir den strekninga som involverer Widerøe ofte ikke benyttet, forklarer Solli.

– Problemet er at folk ikke gir oss beskjed. I går hadde vi 2700 henvendelser fra reisende, og det er tre ganger mer enn normalt.

– Da er det viktig at vi har oversikt over det reelle antallet seter vi disponerer, for å kunne hjelpe så mange som mulig.

Ber folk ta kontakt

Over 47.000 nye passasjerer blir ramma av SAS-streiken onsdag, når selskapet innstiller 504 ruter. Det gir trykk på andre flyselskaper som Widerøe og Norwegian.

Solli sier de gjør det de kan for å få folk fram, og at det er mulig med mer «kreative» reiseruter for å komme seg fra A til B.

Informasjonssjef Catharina Solli hos Widerøe. Foto: Widerøe

– Vi hadde en kunde som skulle til Oslo til Tromsø. Han kom seg fram ved å fly først til Førde, videre til Bergen og så til Tromsø. Å fly til Torp kan være en annen mulighet for reisende som skal til Oslo.

– Hva oppfordrer dere passasjerene til å gjøre?

– Sjekk om din SAS-rute er rammet av streik, og ta kontakt dersom reisen ikke blir gjennomført eller for å finne et alternativt reisemønster, sier informasjonssjefen.