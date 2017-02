Widerøe-fly sendte ut Mayday

Flyet var på vei fra Leknes til Bodø da besetningen om bord fem minutter før landing oppdaget at det sivet inn røyk fra ventilasjonsanlegget og inn i kabinen. Det ble sendt ut Mayday og alt av nødetater rykket ut til Bodø lufthavn.

– Kapteinen om bord slo av luftkondisjoneringsanlegget i flyet. Da flyet landet som normalt, var det ikke lenger røykutvikling i kabinen, opplyser Silje Brandvoll, som er direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Widerøe til NRK.

Ingen ble skadet

Etter at passasjerene hadde forlatt flyet ble de fraktet inn i ankomsthallen med buss. Ingen personer kom fysisk til skade i forbindelse med røykutviklingen.

– Passasjerene har fått en debrif, og fått snakket ut om det som har skjedd. De har også fått beskjed om at dersom de skulle få ubehag, er det viktig at de kontakter lege. Det var ikke mye røyk det var snakk om, og vi håper og tror at det går fint. I ettertid kan man kjenne litt på at det var ubehagelig.

Ifølge Brandvoll er det svært uvanlig at det oppstår røyk i kabinen.

Flyet skal undersøkes

– Heldigvis er slike hendelser svært sjeldne. Denne gangen gikk det veldig bra. Sannsynligvis fikk ikke alle passasjerene med seg det som skjedde, sier Silje Brandvoll.

Etter at passasjerene var ute av flyet ble det tauet inn i en hangar, hvor det nå skal undersøkes.

– Det er altfor tidlig å si hva som var årsaken til røykutviklingen. Det får vi komme tilbake til, sier hun.