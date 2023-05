Widerøe-fly måtte snu etter å ha kollidert med fugler – skjedde også dagen før

Morgenflyet fra Bodø via Evenes og Andøya til Tromsø måtte snu kort tid etter avgang. Flyet med 17 passasjerer ombord traff to fugler like etter avgang fra Bodø og ble nødt til å returnere til flyplassen.

Widerøe bekrefter opplysningene overfor NRK.

– I dag morges traff flyet fugl på vei opp. Når vi er utsatt for slike hendelser, må vi gå tilbake til start for å få sjekket flyet. Vi har fått bekreftet fra tekniker at de i alle fall har truffet to fugl, sier kommunikasjonsdirektør Catharina Solli i Widerøe.

Flyet har nå landet trygt i Bodø og blir sendt til undersøkelse i hangar.

– Så må vi dessverre booke om passasjerene våre til nye avganger, slik at de kommer seg dit de skulle.

Flyvert gjennom 27 år: – Aldri opplevd dette

Flyvert Beate Engmo har lang fartstid i lufta og har ikke vært borti noe slikt:

– Jeg har fløyet i 27 år og har aldri opplevdc dette, men dette skjer jo av og til, sier hun til NRK.

Flyvert Beate Engmo har aldri opplevd birdstrike i løpet av sine 27 år i lufta. Foto: Monica White Martinsen / NRK

Widerøe opplyser at slike hendelser er sjeldne, men vanligere på denne tiden av året enn ellers, mye på grunn av trekkfugler.

– Da er det dessverre litt mer vanlig. Det er dessverre trekkfuglene vi opplever å møte på denne måten. Det er ikke en ukentlig sak. Nå gjør Avinor en god jobb med å prøve å holde områdene rundt lufthavnene fri for fugl, men dette er noe vi risikerer likevel, sier Solli og legger til:

– Når vi treffer fugl, er det litt avhengig av hvor vi treffer om vi kan fly videre eller om det må inn til teknisk vedlikehold. I dette tilfellet var det et propellfly der propellbladene også er med på å beskytte andre deler av flyet.

En lignende hendelse fant også sted på samme rute, men med et annet fly i går.

Foto: Monica White Martinsen / NRK

Reisende: – Merket ikke treffet

Også NRKs reporter Monica White Martinsen var ombord i flyet, hun sier at de ikke merket mye til hendelsen inne i kabinen.

– Vi merket ingen ting, det var bare at de sa på høytaleren at vi må returnere til Bodø fordi flyet har kjørt inn i en flokk med måser.

Etter flyet hadde lanedet, forteller Martinsen at kpteinen kom ut og fortalte at de var sikre på at det var måser og at de hadde sett døde måser på rullebanen.

– Jeg har aldri opplevd før at et fly har returnert etter å ha fløyet inn i en flokk med måser.

– Hvordan var stemningen i kabinen etter at dere fikk beskjeden?

– Det var mer at folk sukket, de skal jo videre, men ikke noe tegn til at folk var redde.