– Argumentasjonen var at de var usikre på om jeg hadde klart meg selv ved en evakuering, sier Øyen til NRK.

Hendelsen skjedde da hun skulle hjem til Trondheim etter å ha vært på helgetur i Bodø.

Turen nordover gikk uten problemer, men returen gikk ikke like smertefritt.

Utenfor Widerøe-flyet skal det ha oppstått det en diskusjon mellom assistansepersonalet på flyplassen og besetningen om bord.

– Jeg så bare at de snakket om meg. Så kom assistansepersonalet tilbake og fortalte at det var litt diskusjon om jeg får bli med i flyet fordi jeg er i rullestol og at jeg reiser alene.

Widerøe tar selvkritikk etter hendelsen og beklager overfor Øyen. Se svaret fra flyselskapet lenger ned i saken.

Følte seg umyndiggjort

42 år gamle Øyen er født med ryggmargsbrokk og har sittet i rullestol nesten hele livet. Hun sier at hun er vant til å klare seg selv i hverdagen.

Mens diskusjonen utenfor flymaskinen pågikk, satt hun selv fastspent i en bærestol flere meter unna og fikk ikke delta samtalen der hun var samtaleemne.

– Jeg fikk hjertebank og ble redd for å ikke få bli med. Jeg begynte å tenke på hva i all verden jeg skulle gjøre om jeg ikke fikk bli med, fordi både rullestolen min og bagasjen var sjekket inn.

Hun bestiller normalt med SAS når hun skal fly mellom Trondheim til Bodø. Men på grunn av SAS-streiken, var Widerøe eneste alternativ.

Etter en del frem og tilbake, fikk hun til slutt komme om bord på flyet. Men hendelsen førte til mange følelser hos Øyen.

– Jeg hadde ikke reist alene hvis jeg hadde trodd det var fare for min egen sikkerhet, det er jeg voksen nok til å bedømme selv. I en slik situasjon føler man seg skikkelig umyndiggjort og mye svakere og mindre enn det man er. Det er det som er så fælt.

Handikapforbundet reagerer

– Nå er det på tide at Widerøe går en runde med seg selv.

Det sier forbundsleder Tove Linnea Brandvik i Norges Handikapforbund.

REAGERER: Tove Linnea Brandvik i Norges Handikapforbund mener Widerøe må gå gjennom rutinene sine når det gjelder passasjerer med spesielle behov. Foto: Norges Handikapforbund

– Når man bestiller en flyreise og oppgitt all nødvendig informasjon, så må man kunne komme med flyet hvis man har fått bekreftet billett.

– Det kan ikke være sånn at man står i flydøra og får beskjed om at man ikke får være med.

Handikapforbundet opplever at denne typen problemer dukker opp ved jevne mellomrom.

– Og de siste årene ser det ut til at dette er et Widerøe-problem, sier Brandvik.

Hun mener disse problemstillingene dukker langt sjeldnere opp hos SAS og Norwegian.

Widerøe: – Beklager på det sterkeste

– Vi er veldig lei oss for den opplevelsen Elen beskriver. Dette skulle ikke skjedd. Passasjeren har gjort alt riktig.

Det skriver kommunikasjonsrådgiver, Lina Lindegaard Carlsen, i Widerøe i en e-post til NRK.

– Dette fungerte som det skulle på reisen til Bodø – men dessverre ikke på returen. Vi rapporterer denne hendelsen som et avvik og kommer til å granske dette internt for å lære av det som har skjedd og hindre at noe slikt skjer igjen.

Widerøe skriver at EUs byrå for flysikkerhet (EASA) har innført regelverk som går ut på at den enkelte passasjer må kunne ivareta seg selv ved ulike scenarioer.

Regelverk for rullestolbrukere på fly Ekspandér faktaboks Du trenger medbringe ledsager når du har behov for hjelp om bord med en eller flere av punktene under: Løsne setebeltet

Finne frem og ta på deg livvesten

Komme deg til nødutgang

Ta på deg en oksygenmaske

Følge sikkerhetsannonsering og instruksjoner ved en nødsituasjon

Trenger medisinsk assistanse Du trenger også ledsager når: Du har behov for hjelp under bakkestopp, til f.eks. medisinsk assistanse og hjelp under toalettbesøk.

Har nedsatt mental funksjonsevne eller en psykisk utviklingshemning som krever assistanse.

Trenger assistanse ved en landing på annen base enn opprinnelig planlagt pga. uregelmessigheter (eks. dårlig vær som kan resultere i en overnatting på hotell) Kilde: Widerøe

Dersom passasjeren ikke er i stand til dette, er passasjeren nødt til å reise med ledsager.

Men de understreker at dersom passasjeren selv bekrefter at han/hun kan ivareta seg selv, så skal selskapet stole på dette.

Flyselskapet beklager på det sterkeste overfor Øyen etter hendelsen i Bodø.

– Absolutt. Vi er veldig lei oss for at Elen opplevde dette. Vi legger oss helt flate og beklager på det sterkeste at hun ikke ble inkludert i denne diskusjonen.

Skiller seg fra andre selskaper

– Norges Handikapforbund sier at dere er en «versting», og at SAS og Norwegian ikke har i nærheten av like mange hendelser av samme kaliber. Har dere et problem med denne typen hendelser?

– Vi er ikke kjent med en slik rangering, men det er absolutt ikke sånn vi ønsker å bli oppfattet og noe vi tar svært alvorlig.

Les også: Julie ble kastet av flyet fordi hun ikke hadde med seg ledsager

Widerøe skriver at de skiller seg fra andre norske flyselskaper, blant annet på hvor mange kabinansatte de har om bord på de fleste flygingene. Dette kan ha betydning for hvor strengt de må praktisere regelverket.

– På de aller fleste flyginger med Widerøe har vi kun én kabinansatt om bord. Denne personen har ansvar alene for å evakuere alle passasjerer i kabinene dersom en nødssituasjon skulle oppstå.

Vil reglene til livs

Øyen sier det er reglene hun er mest kritisk til, og at hun ikke har noe imot de ansatte som var involvert.

– Flyverten satte seg ned og pratet med meg da vi var landet på Værnes og beklaget veldig. Det syns jeg var fint.

– Det er de dumme reglene som er problemet. Det virker så individuelt og personavhengig hvordan reglene tolkes. Det kan ikke være sånn at man risikerer å bli satt igjen på flyplassen når man har betalt for en reise og sjekket inn, avslutter hun.