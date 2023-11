Onsdag ble det klart at 68 år gamle Webjørn Kjetil Jensen får gjenopptatt straffesaken sin.

I 2012 ble han dømt til 12 år fengsel for forsettlig drap på Ole Aamodt på en adresse i Bodø.

Han har hele veien nektet straffskyld for drap, men han har innrømmet at han knivstakk Aamodt to ganger i selvforsvar.

– Det har vært en forferdelig påkjenning å sitte inne i 11 år. Jeg har hatt saken på meg siden 2010.

Det sier 68 år gamle Webjørn Kjetil Jensen i et lengre intervju med NRK.

– Jeg hadde jo tro på at det norske rettssystemet fungerte, og at de ville komme fram til sannheten, så jeg trodde aldri i mitt liv at jeg skulle bli dømt for noe jeg ikke hadde gjort.

Skal ha innrømmet drap

Men i 2018 skjedde det som skulle få saken til å ta en ny vending.

I et politiavhør skal en person ha fortalt om en samtale med en kvinnelig slektning.

Hun skal ha tilstått drapet noen måneder før hun døde.

Nå viser det seg at flere i politiet har hatt en dårlig magefølelse etter at Jensen ble dømt.

I avhør med Gjenopptakelseskommisjonen har både etterforskeren som avhørte Jensen og kriminalteknikeren uttalt at de var i tvil.

Politioverbetjent tok selv kontakt

Politioverbetjent Ann Karin Fagervoll tok selv kontakt med Gjenopptakelseskommisjonen etter at hun ble klar over at kvinnen skulle ha tilstått drapet.

Hun var tydelig på at inntrykket hele veien hadde vært at saken verken var ferdig etterforsket eller oppklart, og at hun ikke kunne forstå at det var tatt ut tiltale mot Jensen.

Fagervoll gjennomførte stort sett alle avhørene av Jensen.

Webjørn Jensen ble dømt for overlagt drap, selv om han nektet for at han hadde gjort det. Han har sonet ferdig en elleve år lang fengselsstraff. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

NRK har vært i kontakt med Fagervoll som ikke ønsker å kommentere saken, men i avgjørelsen til Gjenopptakelseskommisjonen står det at hun følte at domfelte bare fikk skylda fordi politiet ikke klarte å finne ut av saken.

Hun mener at de ikke hadde noe mer å gå på enn Webjørn Jensens egen forklaring om at han hadde knivstukket Ole Aamodt to ganger.

Hun ser ikke hvordan Jensen kunne få skylda for alle knivstikkene.

Ifølge avgjørelsen til kommisjonen skal kvinnen som senere skal ha innrømmet drapet til et familiemedlem kommet med mange selvmotsigelser i avhørene hun hadde med politiet. Flere ganger ble forklaringene endret, og dette forvirret politiet.

Blant annet skal hun ha hatt ulike forklaringer på hvorfor det ble funnet blod fra Ole Aamodt på kåpa hennes. Hun var lite samarbeidsvillig, og når det ble vanskelig og ubehagelig i avhør, ble hun svak og holdt på med sine egne ting.

Det hun sa stemte heller ikke overens med andre forklaringer eller funn, ifølge avgjørelsen til kommisjonen.

Også en av kriminalteknikerne som etterforsket saken mente at de kanskje ikke hadde full oversikt over saken. I avhør med kommisjonen sa han at de var i tvil, og at det var en grunn til at de var det.

«De hadde kanskje ikke full oversikt i saken. Sett i ettertid, burde man ha iverksatt pågripelser mye tidligere for å sikre raskere avhør. Man kunne også gjort mer for å sikre klærne raskere, og før noen av dem ble vasket.»

Webjørn Jensen om rettssystemet Du trenger javascript for å se video.

Kvinnens forsvarer var overraska over politiet

Ole Martin Paulsen var forsvarer for kvinnen som senere skal ha innrømmet drapet.

Da han ble avhørt av kommisjonen uttalte han at han aldri hadde følt seg bekvem med utfallet av saken. Han mener det var feil at Jensen ble dømt.

Han ville ikke ha blitt overraska om hans klient også hadde blitt tiltalt og dømt. Men han hadde forventet at saken ble henlagt for alle involverte.

Samtidig var han overraska over at det ikke ble tatt grundigere avhør av henne.

– Jeg er ikke kjent med beslutningen om at saken gjenopptas. Jeg var kjent med at saken var til vurdering i kommisjonen og i den anledning ble jeg avhørt av kommisjonen som følge av min tidligere rolle som forsvarer for en av de siktede i saken. For øvrig har jeg ikke noen kommentar til beslutningen, sier Paulsen til NRK. Han jobber i dag som politiadvokat.

Sa han hadde brukt drapsvåpenet

I politiavhør og i retten sa Webjørn Jensen at han hadde brukt det politiet mente var drapsvåpenet. En brødkniv. Men senere nektet han for dette. Han sa at han hadde brukt en kniv han hadde i lomma.

– Hvorfor sa du at du hadde brukt brødkniven?

– Jeg vet ikke, jeg likte ikke si at jeg alltid gikk med en kniv på meg. Men jeg brukte aldri brødkniven, og det var ikke mine avtrykk på den heller.

– Men forstår du at retten tror at du har gjort det når du sier at du har brukt brødkniven, og de mener at brødkniven var drapsvåpenet?

– Ja, jeg forstår jo at de trodde det. Men jeg ville beskytte den andre personen.

Vil ikke kommentere

NRK har vært i kontakt med Nordland politidistrikt og stilt en rekke spørsmål ved etterforskninga av saken. Politiet vil ikke på nåværende tidspunkt svare på NRKs spørsmål. Det skriver påtaleleder i Nordland politidistrikt, Stig Morten Løkkebakken i en e-post til NRK.

– Nordland politidistrikt er gjort kjent med at Gjenopptakelseskommisjonen har besluttet å gjenoppta straffesaken mot Webjørn Kjetil Jensen. Det er naturlig at det i den forbindelse stilles spørsmål ved politiets etterforskning og de valg og vurderinger som ble gjort under denne. Saken ligger nå hos høyere påtalemyndighet, og det er de som beslutter hva som skal gjøres videre i denne saken, og hvem som skal foreta ny etterforskning i saken dersom det besluttes. Vi må derfor avvente deres beslutning før vi kan gå inn i saken.