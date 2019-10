Mens mannen var hjemme i Trondheim tilbrakte Therese Asheim Norås (36) høstferien i Harstad med sine tre barn på 2, 8 og 10 år.

På veien hjem ville moren og de tre barna reise miljøvennlig og bestilte derfor sovevogn på nattoget fra Bodø til Trondheim.

Men hjemreisen ble mye mer slitsomt enn familien hadde trodd.

KOSER SEG: Her er Sindre Norås (36) sammen med sønnen sin Bastian (8) på en tidligere familietur. Foto: Privat

Klokken syv på kvelden før avreise fikk de en beskjed fra Vy om at det likevel ikke ble noen sovevogn på moren og de tre barna. Togselskapet reservert istedenfor ordinære togseter på nattoget til Trondheim.

Vy hadde kun to alternativer til familien. Det var enten refusjon eller å bestille nye billetter med en annen avgang.

– Jeg ble jo satt ut, det var jo ikke et alternativ å kansellere eller å bestille en ny billett når man reiser med tre barn, som i utgangspunktet er et litt alternativt prosjekt, sier Therese Asheim Norås.

Begge guttene skulle på skolen, og hun måtte på jobb på mandag.

Det endte det med at trebarnsmoren Therese Asheim Norås (36) måtte sitte ti timer på gulvet slik at datteren hennes på to år ikke datt ut av togsetet hun måtte sove i.

– Hun minste var en utfordring fordi hun skjønner ikke at det er natt da det ikke var noen seng der. Hun ville ikke roe seg, derfor kunne jeg ikke stole på at hun ikke ville dette ut av togsetet, sier trebarnsmoren.

Ingen løsning

Til tross for lange avstander er det kun 20 sovevogner i Norge. Ifølge Norske tog er fire av dem er operative på Nordlandsbanen og det skal være to sovevogner på hver avgang.

BEKLAGER: Pressesjefen i VY Åge-Christoffer Lundeby. Foto: Astri Husø / NRK

Hvis det derimot er et akutt tilfelle, og en vogn må repareres erkjenner pressesjefen i VY, Åge-Christoffer Lundeby, at de ikke har muligheten til å få logistikken til å gå opp.

– Det er beklagelig at man ikke finner en fullverdig erstatning til de kundene som er booket inn i denne vognen. Vi har som mål at det skal være enkelt å reise miljøvennlig, men i dette tilfellet greide vi ikke det, sier Lundeby til NRK.

Lundeby forklarer at situasjoner som familien Norås opplevde kun skjer en sjelden gang.

Uforutsigbart tilbud

Pressesjefen for Vy har ikke flere alternativer enn det kundeservice ga familien fra starten av.

Dette skyldes at det ikke fremkommer hvilken situasjon man er i når man bestiller billettene forklarer Lundeby til NRK.

– Jeg mener det er en stor svakhet at det ikke finnes et system for prioritering av passasjergrupper og ombooking av passasjerer internt på et togsett, sier Sindre Norås.

UTSLITT: Bastian (8) fikk heldigvis to seter å sove på under hjemreisen til Trondheim. Foto: Privat

– Det er spesielt at tre barn og en mamma kan bli fjernet fra sovekupeen de har bestilt og betalt for, uten at det blir gjort en vurdering om det finnes passasjerer i andre kupeer, som lettere kan takle å tilbringe natten i et togsete.

NRK legger frem denne problemstillingen overfor Lundeby. På spørsmål om det hadde vært mulig for besetningen å høre med andre passasjer for å gjøre et bytte er svaret avvisende fra pressesjefen.

– Tror du at frustrasjonen ville vært mindre hos en annen passasjer?

– Hvilke tiltak kan dere da gjøre for å bli bedre?

– Det må i tilfellet være når sånne situasjoner en sjelden gang skjer at man må kartlegge, og å prøve å finne løsninger for flere av de reisende. Men å behovsprøve på andres vegne er fryktelig vanskelig. Det er egentlig det denne kunden krever at vi gjør, sier Lundeby.

Velger bort Vy

Sindre Norås og Therese Asheim Norås har bedt om refusjon for mellomlegget, men svaret de har fått fra Vy er at de må vente i seks uker før søknaden blir ferdigbehandlet.

STOREBROR: Både Emil (10) og søsknene hans la seg til å sove da de endelig kom hjem til Trondheim, fortalte familiefaren til NRK. Foto: Privat

– Jeg vil ha kontakt med dem først, før jeg ber om refusjon på hele reisen, sier Sindre Norås til NRK.

Reisen kostet totalt sett 6500 kroner for familien.

Han forklarer videre at familien vil tenke seg nøye om før de velger å bruke Vy på samme strekning igjen. De har også advart venner og bekjente om det samme.

Svenskene tar over

I juni i år bestemte Jernbanedirektoratet at den svenske jernbanen (SJ) fra juni 2020 skal drifte togtrafikken på sju strekninger i Norge, deriblant Nordlandsbanen og Saltenpendelen mellom Bodø og Rognan.

– Hvilke alternativer kan dere tilby hvis slike tilfeller oppstår?

– Vi prioriterer alltid barnefamilier og reisende med særskilte behov for å beholde plass i sovevogner, det vil si at disse kundene skal beholde sovekupé selv om de i utgangspunktet var booket inn i vognen som tas ut av trafikk, sier Sverre Sletten fra SJ til NRK.

– Vi vil dedikere egne ressurstjenester i kundetjenesten til å ta hånd om sovevognskunder, som eventuelt kan berøres av slike akutte avvik.

Det er i tillegg planlagt å reåpne verkstedet i Bodø. Det betyr at vedlikeholdsbehov som oppstår ikke trenger å basere seg på verkstedstjenester fra Trondheim.

– Det vil gi en bedre robusthet totalt sett, sier Sletten.

Ingen flere sovevogner

Selv om SJ overtar Trafikkpakke 2 får ikke Nordlandsbanen flere sovevogner.

Det er nemlig ikke satt av midler i statsbudsjettet for 2020 til flere sovevogner på strekningen mellom Bodø og Trondheim.

– I statsbudsjettet ligger det inne midler til å gjøre om sittevogner til såkalte liggestoler, som vil bidra til et økt tilbud, med bedre komfort, sier Åge-Christoffer Lundeby.

Kjell Arthur Abrahamsen fra Norske tog forteller at de første vognene med liggestoler vil være ferdig inn i 2020.