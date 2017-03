Vurderer ny bomstasjon

Fylkesrådet i Nordland innstiller på at det etableres en tredje bomstasjon på E6 Helgeland nord, skriver Helgelendingen. Årsaken er ifølge saksfremlegget den store kostnadsøkningen på prosjektet. Fylkesrådet foreslår også at innkrevingsperioden for bompenger blir forlenget fra 15 til 18 år.