Vurderer bredbånd i hele Arktis

Regjeringen vurderer et konsept som innebærer kontinuerlig bredbåndsdekning i hele det arktiske området, skriver NTB. Kostnadene er anslått til nær 3 milliarder kroner. – Nordområdene er noen av verdens mest krevende områder å oppholde seg i. God bredbåndsdekning er viktig for all aktivitet som drives her, sier næringsminister Monica Mæland (H).