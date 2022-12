Vurderer åpning av Tosenveien etter flere små snøras

Julaften meldte Vegtrafikksentralen om at Fv 76 Dagslott- Molvikhammartunnelen i Brønnøy ble stengt på grunn av snøras.

Dette var fordi det også var fare for flere ras.

– Det er ikke mistanke om at det er noen mennesker som er berørte, sier Lars Halvorsen som er operasjonsleder hos politiet i Nordland til Brønnøysund Avis.

– Det har vært mye nedbør og vind, så det er ikke uventa at det ville komme små ras. Det har ikke vært store ras, men det ryr inn i veien hele tiden og vi er redde for at det skal komme et stort ras, sier Trafikkoperatør Bente Nyland hos Veitrafikksentralen i nord.

Veien er nå stengt, men det vil bli gjort en ny vurdering kl. 12 1. juledag.

Lokalt har det kommet store nedbørsmengder langs Helgelandskysten. Særlig i Bindal og i Sømna.