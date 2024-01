Vurderer å sende Orion-fly med Posten

Et av Forsvarets Orion-fly skal sendes fra Andøya til Bodø for utstilling på Norsk Luftfartsmuseum. Nå vurderer Forsvarsmateriell å bruke Posten/Bring for å få fraktet flyet til Bodø, melder VOL.

Ifølge nettstedet veier flyet i overkant av 30 tonn og er drøye 30 meter bredt og langt.

Posten Bring vurderer å frakte flyet med en pram som kan ta over 100 tonn og kraner som kunne løfte 30 tonn ut til 80 meter.

Frakten av flyet vil sannsynligvis skje i august og ta en uke, ifølge VOL.

Kun to av de gamle Orion-flyene står fortsatt igjen på Andøya. Flyene er ikke i operativ stand.