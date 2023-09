Siden innføringen av parlamentarismen i Nordland fylke i 1998 er det bare Arbeiderpartiet som har hatt fylkesrådslederen.

Nå kan det endres.

Senterpartiet har nemlig gått i forhandlinger med borgerlig side, det vil si Høyre, Venstre og Frp.

Sammen vil dette trekløveret og Sp ha 23 og 45 plasser i fylkestinget, og dermed flertall.

– Vi sa før valget og underveis i valgkampen at vi går til valg som et selvstendig parti, og vil ha mest mulig igjen for egen politikk, sier fylkesråd Svein Øien Eggesvik (Sp).

I dag sitter Eggesvik og co. i posisjon i fylkesrådet sammen med Arbeiderpartiet, SV og KrF.

Etter valget har disse fire bare 21 mandater, og blir dermed avhengig av Rødt eller INP for å få flertall.

– Der er det vanskelig fordi vi ikke fikk et trygt flertall, sier Øien Eggesvik.

– Da valgte vi også å snakke med Høyre, Frp og Venstre for å se om vi kan få til noe der.

Nye samtaler i dag

Øien Eggesvik, som i dag er fylkesrådets nestleder, sier at de skal i nye samtaler med de borgerlige senere i dag.

– At dere velger å gå videre med samtalene kan vel tolkes som at dere kan få mer på borgerlige side?

– Jeg ønsker ikke å si noe fra forhandlingene, men det er klart man må se hvor man kan møtes, og det er det vi gjør i forhandlingene.

– Vi har noe til felles med alle de tre (H, V og Frp red.anm.) partiene, det ser vi på programmene. Nå handler det om å gi og ta, så må vi se om dette er noe som har livets rett.

Hemmelighetsfull

Fylkesrådslederkandidat for Høyre, Marinne Dobak Kvensjø er hemmelighetsfull når hun snakker med NRK.

Hun bekrefter at det foregår samtaler, men vil ikke si noe om innholdet i disse.

– Det handler om å se om vi får på plass et styringsdyktig flertall.

– Har du troen på at det er mulig?

– Vi er i hvert fall positive fra Høyre.