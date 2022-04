Kommunestyret i Hadsel vil ha berekna kor mykje det kostar å flytte barnehagen og 1.–4. klasse på Innlandet skule til kommunens alderssenter.

Det har fått fleire foreldre til å reagere.

– Dette går utover psyken vår. Ungane kjem heim og spør oss om dei må på gamleheimen, seier Elisabeth Solvoll.

Muggsopp på den gamle skulen

Elisabeth Solvoll er ein av dei 20 foreldra som i lang tid har kjempa for at ungane i bygda skal få behalde skulen.

Men det har blitt oppdaga muggsopp på skulen. Det gjorde at politikarane begynte å sjå på andre stader barna kan gå på skule.

Innlandet skole har mugg i enkelte rom som er sperra av, ifølge Bladet Vesterålen. .

No har dei lagt fram forslaget om å bruke andre etasje i aldersheimen i kommunen.

– Eg er frykteleg sint, skuffa og lei meg over at dei i det heile tenker på å flytte ungane våre inn på Innlandet Alderssenter. – Det er eit gamleheim med eldre folk i alle variantar, seier Solvoll. Ho peiker på at det korkje er uteområde eller naudsynte spesialrom der barna kan ha sløyd eller skulekjøkken i forslaget for politikarane.

I tillegg er ho skeptisk til om ungane i det heile treng å bli flytta.

Då foreldra spurte om innsyn i tilstandsrapporten, viste det seg at det berre er lærarrommet som må bli reparert på grunn av muggsoppen, forklarar Solvoll.

Ho spelte inn forslag om å heller renovere skulen enn å flytte barna. Men ifølge Solvoll var politikarane raske til å stemme det ned.

– Dei har ført oss bak lyset og løyet til oss om tilstanden på skulen, hevdar ho.

Ordføraren: – Dette er ei av tre alternativ

Kommunestyret har altså bede kommunedirektøren rekne ut kva det vil koste å flytte ungane til aldersheimen

– Vi har tre alternativ, og dette er berre et av dei, seier ordførar Aina Nilsen (Sp).

Aina Johanne Nilsen, ordførar i Hadsel (Sp), seier arldersheimen berre er eitt av tre alternativ for barna på Innlandet skule i Hadsel Foto: Hadsel kommune

Kommunestyret vart orientert i juni i fjor om at skulen er i dårleg forfatning. Det skjedde etter at kommuneoverlegen har gjort vurderingar som seier at ein ikkje kan drifte der etter dette skuleåret.

– Bygget tilfredsstiller ikkje minstekravet i lova til den fysiske skulekvardagen, slår Nilsen fast.

– Kvifor er eit av forslaga å flytte barna til aldersheimen?

– Det er det einaste kommunale bygget på Hadsel innland, der fleire av leilegheitene knytte til alderssenteret ikkje er i bruk i dag på grunn av mangel på søkjarar. Vi ønskjer derfor å få vurdert om vi kan utnytte delar av bygningsmassen til barnehage og skule.

Dette er heile svaret til ordføraren i Hadsel Ekspandér faktaboks Kva er bakgrunnen for at det ikkje er forsvarleg å ha elevane på Innlandet skule lenger? – Bygget tilfredsstiller ikkje minstekravet i lova til den fysiske skulekvardagen. Eit klart fleirtal av punkta i byggjeteknisk rapport og elektronisk rapport er sett til tilstandsgrad 2 (middels symptom på svikt) eller tilstandsgrad 3 (kraftige symptom på svikt).



Sjølv om bygget ikkje tilfredsstiller minstekravet i lova, er ikkje det synonymt med at det er helsefarleg å opphalde seg der. Men det er ingen tvil om at bygningsmassen er i svært dårleg stand. Kvifor er eit av forslaga å flytte barna til aldersheimen? – Det er det einaste kommunale bygget på Hadsel innland, der fleire av leilegheitene knytte til alderssenteret ikkje er i bruk i dag på grunn av mangel på søkjarar. Vi ønskjer derfor å få vurdert om vi kan utnytte delar av bygningsmassen til barnehage og skule. Kva andre alternativ ser dei på? – Vi har bede kommunedirektøren greie ut og kostnadsrekne nybygg av barnehage og 1-4, og barnehage og 1–7 utan spesialrom. Kor sannsynleg er det at barna vert flytta dit? – Det er kommunestyret som gjer vedtak i denne saka, etter kommunedirektøren har lagt fram innstillinga si. Foreldra meiner at det vil vere betre å restaurere skulen enn å byggje modulskule, eller flytte elevane til eit anna bygg. Kvifor vert ikkje dette gjort? – Kommunedirektøren la fram i desember ei oversikt over kostnadsestimat ved ulike alternativ, under dette òg renovering av dagens skulebygg og barnehage. Ved renovering av heile bygget, i samsvar med moderne byggjemetodar (TEK-17) vil det ha ein kostnad på omtrent 75 millionar. Det er betydeleg høgare enn ved nybygg, og derfor ikkje vurdert. Foreldra meiner at tilstanden ved skulen ikkje er så dårleg at det ikkje går an å bruke den og kjenner seg ført bak lyset, kva tenkjer du om det? – Det er det siste året gjennomført ei rekkje omfattande utgreiingar av den tekniske tilstanden til skulen. Kommuneoverlegen har overfor kommunestyret slått fast at skulen har godkjenning iht forskrifta ut sommaren 2022.



Eg oppfattar det som ikkje aktuelt å halde fram drift i eit bygg som ikkje har godkjenning i samsvar med forskrift om miljøretta helsevern.



Alle undersøkingane som er gjorde, og orienteringane som er gitt kommunestyret som skuleeigar er offentlege. Eg er kjend med at foreldra er orienterte om undersøkingane som er gjorde, og har tidlegare gitt tilbakemelding om at dei ønskjer betre lokale å vere i. Foreldra seier at situasjonen slit på psyken til både dei og barna deira, kva tenkjer du om det? – Eg har stor forståing for at det er krevjande for barn og føresette og ikkje vite kva som møter dei til hausten. Derfor må vi jobbe raskt, men grundig. Det er eit politisk mål å sikre eit føreseieleg opplæringstilbod på Hadsel Innland. Forelderen NRK har prata med seier at ei samla foreldregruppe kjem til å halde barna heime frå skulen dersom barna vert flytta til aldersheimen. Kva tenkjer du om det? Dette svarar ikkje ordføraren på, men ho skriv til slutt: – Kommunestyret har no bede kommunedirektøren greie ut ulike alternativ som sikrar eit barnehage- og skuletilbod på Hadsel innland òg i framtida. Vi har òg bestilt ein prosess der foreldre, barn og andre skal medverke aktivt før kommunestyret får lagt fram sak.



Vi ønskjer det skal vere ein offentleg skule, og at elevane skal ha tidsriktige lokale. Derfor tek kommunestyret som skuleeigar ansvar, og bestiller utgreiing og prosess. Det skal eg følgje opp, (skriv ordførar Aina Johanne Nilsen i ein e-post til NRK)

– På tide å ta foreldra på alvor

Politikar Arne-Reidar Johansen frå Innlandet la fram forslaget til foreldra på kommunestyremøtet. Han meiner det no er på tide å ta foreldra på alvor

– Eg synest det er på tide at foreldra får komme skikkeleg til orde i den vidare prosessen, seier han.

Skulen er berre godkjent ut dette skuleåret. Difor meiner han at det er essensielt at dei får ei avklaring på saka.

Ordføraren seier ho har forståing for at foreldre er bekymra.

– Eg har stor forståing for at det er krevjande for barn og føresette og ikkje vite kva som møter dei til hausten. Difor må vi jobbe raskt, men grundig. Det er eit politisk mål å sikre eit føreseieleg opplæringstilbod på Hadsel Innland, skriv Aina Nilsen i ein e-post til NRK.

Også barna ved innlandet barnehage i Hadsel kan verte flytta til aldersheimen. Foto: Lars Bjørn Martinsen / NRK

Kan vere lovleg å leggje skule i aldersheim

Viss det er gjort eit vedtak som nokon meiner ikkje er rett i forhold til loven kan Statsforvalteren få beskjed om å ta ein lovlegheitskontroll. Det kan òg kome som ein klage.

Guri Adelsten Iversen, utdanningsdirektør hos Statsforvalteren i Nordland, fortel at det har dei enno ikkje fått.

Guri Adelsten Iversen, utdanningsdirektør hos Statsforvalteren i Nordland fortel at det finst ein del kriterium for kva bygg som vert godkjent til skulebruk. Foto: Martin Steinholt

– At det ligg i lag med eit aldersheim er ikkje noko avgrensing, men det må vere rom til den undervisninga som skal vere der, seier Iversen.

Det er kriterium for uteareal, skulekjøkken og gymsal. Men det er mogleg å få bygget godkjent sjølv utan det, om det er ein god plan for kvar denne undervisninga skal gå føre seg.

Utdanningsdirektøren er bekymra for kva tvisten gjer med barnas oppleving av skulen.

– Det er aldri ok at det blir usemje mellom foreldre og skuleeigar. Det kan gjere noko med stemninga i lokalsamfunnet som kan vere vanskeleg for barna.

Innlandet aldersheim har korkje skulekjøkken, gymsal eller uteareal. Komunnen planlegg at dei eldste barna skal få gå på eit modulbygg, også det utan spesialrom. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Småbarnsmor: – Psykisk terror

No seier småbarnsmora i Hadsel at dei har kome i ein situasjon av «pest eller kolera»:

Anten må barna lite på ein båttur på tjue minutt til ein annan skule, som ofte vert innstilt grunna vêr og vind. Eller så må barna gå på skule på aldersheimen.

– Både vi og ungane er slitne. Det slit på psyken vår. Dette er rett og slett psykisk terror, seier Solvoll.

Og ho er ikkje åleine om å vere forbanna. Nokre foreldre har allereie reist frå bygda fordi dei ikkje vil sjå barna sine på aldersheimen.

Elisabeth Solvoll og resten av foreldra ved Innlandet skule står samla i å nekte å sende ungane sine på skulen om det vert på gamleheimen. Foto: Privat

Dei som er igjen nektar å sende barna sine på skulen om politikarane går vidare med forslaget.

– Det er ikkje snakk om. Då kjem vi alle saman til å halde barna våre heime, seier Solvoll.