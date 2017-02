Voldtektssiktet forblir løslatt

Hålogaland lagmannsrett har valgt å opprettholde løslatelse av mannen fra Tysfjord som er siktet for fem voldtekter. Det bekrefter politiadvokat Charlotte Ringkjøb overfor NRK. Hun sier samtidig at politiet er uenig i avgjørelsen, men at de ikke vil anke videre til Høyesterett.