Her kjøres det utenlandske vogntoget hjem med omfattende skader etter bilberging

Fredag den 9. februar kjørte et latvisk vogntog av veien på E10 ved Budalsneset i Vesterålen. En knapp uke senere ble autovernet satt opp igjen, men vogntoget ble liggende i grøfta i over ei uke.

Rett før helga ble det berget opp på veien og satte kursen mot Latvia. En observant tipser tok bilde av det som skal være det samme vogntoget på vei over svenskegrensa med karosseriskader i fronten og manglende hovedlys på venstre side. Nettstedet Tungt.no omtalte saken først.

– Det er helt utrolig at han kan kjøre så langt uten lys, sier en tipser til NRK som fotograferte vogntoget idet det skal ha vært på vei over til Sverige, et knapt døgn etter det ble berget opp av grøfta i Vesterålen.

Bilen ble liggende så lenge at det ble satt opp nytt autovern mellom vogntoget og veien. Foto: John Inge Johansen / NRK

Tipseren opplyser til NRK at bildet er tatt omtrent 15 kilometer fra svenskegrensen lørdag den 16. februar klokken 15:44 ved vindmølleparken på Bjørnfjell. NRK er kjent med identiteten til tipser, som ønsker å være anonym.

– Ansvarsfraskrivelse

Norges Lastebileier-Forbund krever at transportkjøperen kommer på banen og svarer på hvorfor de ikke tok affære da kjøretøyet først havnet i grøfta.

– Hvor er transportkjøperen i dette? spør Stein Inge Stølen i Norges Lastebileier-Forbund.

Han forteller at ansvaret ligger hos Norsk Gjenvinning som har bestilt oppdraget.

– De har en plikt til å passe på at deres underleverandører følger norske regler, sier han.

Stein Inge Stølen mener det er uholdbart at vogntoget fikk kjøre videre uten å være i forsvarlig stand. Han etterlyser at transportkjøperen tar ansvar. Foto: Kjartan Rørslett / NRK

Han sier at de i flere tilfeller opplever at transportkjøpere unnlater å følge opp offentlige krav, og hevder at de søker å få billigst mulig transport på bekostning av trafikksikkerheten.

– De skyver fra seg alt ansvar, og det er svært alvorlig. Dette er passiv medvirkning til at et trafikkfarlig kjøretøy har fått lov til å kjøre på norske veier, sier han.

Vil undersøke saken

Lastebilen skulle frakte papp og papir fra Lofoten Avfallsselskap i Svolvær til et godkjent mottak i Sverige. Selskapet opplyser til NRK at de bestilte et transportoppdrag fra et svensk spedisjonsselskap som har Lars Prim som sin underleverandør.

Kommunikasjonsrådgiver Bim Cornelia Kase i Norsk Gjenvinning sier de umiddelbart vil ta kontakt med sin underleverandør for å påse at slike hendelser ikke gjentar seg i fremtiden. Foto: Norsk Gjenvinning

– Redningsaksjonen for kjøretøyet ble håndtert av vår leverandør. Vi har ikke vært direkte involvert i den prosessen. Det er beklagelig å høre at det har vært så krevende å gjennomføre en bergingsaksjon, sier kommunikasjonsrådgiver Bim Cornelia Kase i Norsk Gjenvinning.

De opplyser videre at det i første rekker er sjåføren som har et selvstendig ansvar for å sikre at bilen er i forsvarlig stand og følger trafikkreglene.

– Vi ser alvorlig på at transportører på oppdrag for oss ikke følger lover og normal trafikksikkerhet. Vi vil umiddelbart ta kontakt med vår leverandør for å undersøke saken og påse som vi gjør med alle våre underleverandører at kjøretøyet er i forsvarlig og lovlig stand, sier Kase.

– Feilaktig fremstilt

Talsperson for transportselskapet Lars Prim, Olga Oselska bekrefter overfor NRK at traileren har kommet frem til Latvia.

Hun sier også at kjøretøyet var i forsvarlig stand da det kjørte videre fra Vesterålen, og mener hendelsen er feilaktig fremstilt i mediene.

– Hovedlysene ble installert og lastebilen var i god nok stand til å kjøre videre. Fra vår side er alle regler fulgt. Vi respekterer norsk lovgivning og har gjennom flere år jobbet med transportoppdrag i landet, sier hun til NRK og hever bildet kan være tatt før vogntoget ble reparert.