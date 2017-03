Vogntog skled inn i personbil

Flere vogntog har i kveld stått fast på Bjørnfjell ved Pettersenvannet på E10. Et av vogntogene har ifølge politiet sklidd bakover og inn i en personbil, som ble trykket inn mot brøytekanten. To personer i personbilen, ingen skadet. Operasjonslederen forteller om en mindre bra forbikjøring i forbindelse med hendelsen som kunne endt med frontkollisjon, og at det derfor opprettes sak på forholdet.