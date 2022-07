Like før åtte i dag morges ble det meldt om at et vogntog hadde kjørt av veien på fylkesvei 7410 ved Kvinvatnet i Lurøy kommune i Nordland.

Tungtransporten skal ha kjørt ned en skrent ned mot Kvinvatnet, og etter god hjelp fra andre trafikanter, ble sjåføren hentet opp.

Vedkommende ble sendt av gårde med redningshelikopter til UNN i Tromsø, med ukjent skadeomfang, melder brannvesenet klokka 09:16.

Ifølge grunneier i området, Jostein Solvang, kunne det gått mye verre.

– Det er en ordentlig bratt skråning som er tett med trær. Ned til vannet er det rundt 50–60 meter, og sjåføren har hatt flaks som ikke har havnet i innsjøen.

Hele autovernet har blitt meid ned og vogntoget ligger veltet inn mot trær, rundt 50 meter fra innsjøen Kvinvatnet i Lurøy kommune. Foto: Ståle Vonstad /

Utenlandsk vogntog

Solvang sier at han ikke vil spekulere for mye i årsaken til utforkjøringen, men sier at det er nylagt asfalt på veien.

– Det er derfor ekstra høy asfaltkant på stedet. Det er i tillegg en trang sving og en smal vei, opplyser han.

Politiet opplyser til NRK at vogntoget er utenlandsk.

– Det var lenge frykt for at vogntoget skulle rulle eller skli ned i vannet, men heldigvis var det mange trafikanter som hadde kommet frem til stedet, og var til kjempehjelp for å få han ut av vogntoget, sier operasjonsleder Ulf Slettan til NRK.

Det er her i helgelandskommunen Lurøy at vogntoget kjørte av veien. Skadeomfanget er ikke kjent, men vogntogsjåføren ble hentet opp av bilister som var i området.

Sperret vei

Veien er sperret i begge kjøreretninger, men politiet opplyser om at det slippes gjennom trafikk innimellom.

Det er diesellekkasje fra vogntoget blir håndtert når den er godt nok sikret, opplyser brannvesenet.

- Det er nok planlagt å legge lenser i vannet for å fange opp eventuell diesellekkasje, sier Trond Rabben, vaktkommandør for 110-sentralen til NRK.