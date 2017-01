Vogntog har problemer på E6

Politiet i Midtre Hålogaland melder at to utenlandske vogntog står fast i de to øverste svingene på E6 Bjerkviklia. Det skal være slapseføre og sludd på stedet. Operasjonsleder Anne Karlsen opplyser at det er mulig for personbiler å komme forbi, men at vogntogene står vanskelig til i en sving. Bilister bør derfor være OBS. Entreprenør er på vei til stedet.