Vogntog har kjørt ut på E6 – stengt i begge retninger

Politiet skriver på X/Twitter at de har fått inn melding om et vogntog som har kjørt ut av veien langs E6 nord for Røssvoll.

– Den ligger litt inn på vegbanen, sier Ina Selfors, operasjonsleder i politiet i Nordland.

E6 er nå stengt i begge retninger, slik at det kan jobbes trygt på stedet.

– Patruljen på stedet melder at det er glatt på ulykkesstedet, sier Selfors.

Føreren av vogntoget blir tilsett av helse på stedet, men politiet skriver at det ikke er snakk om personskade.