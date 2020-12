På Cermaq i Steigen står en slakterisjef og en tidligere vogntogsjåfør og myser på dekkene til vogntog.

Ut av fabrikken skal flere tonn ferdigslaktet laks, men ikke uten videre. For at disse vogntogene skal få dra videre, må alt være på stell.

– Vi leverer et kvalitetsprodukt, og vi ønsker at det kvalitetsproduktet skal ende opp på middagstallerkenen til folk, og ikke i grøfta, sier Truls Åsjord, slakterisjef hos Cermaq i Steigen.

Nektet tre sjåfører

Dette er det åttende året lakseslakteriet i Nordland gjennomfører aksjonen, som er et samarbeid mellom Statens vegvesen og transportkjøpere.

Forrige vinter ble 97 prosent av dem som var innom for å hente fisk sjekket. Spesielt viktig er det når trailerne skal være skodd for ekte nordnorsk vintervær.

Raymond Møllevold, som selv har kjørt vogntog i mange år, er nå med på å kontrollere dekk, og sjekker et vogntog fra Litauen når NRK er på besøk.

Sjekk av dekk i Steigen. Det må være minst 5 mm mønsterdybde. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

– Det er greie dekk, selv om det er ikke noe jeg ville kjørt på. Men de er godt innenfor regelverket, så han kommer til å bli godkjent.

I fjor var det kun tre av sjåførene som ble nektet last, fordi kjøretøyene ikke var 3-akslet. Stort sett har folk ting på stell, sier Møllevold.

– Hva skjer hvis noen ikke får lov til å laste opp?

– Da må de kjøre av gårde. Da ser jeg som regel ikke noe mer til dem, sier han og gir grønt lys til den litauiske sjåføren.

Truls Aasjord, fabrikksjef på Cermaq i Steigen. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

– Ser at det hjelper

Kontrollene går ut på sikring av last, sjekk av dekk og at de har minst sju kjettinger med seg.

Bedrifter som ønsker å være med får opplæring fra Vegvesenet. Overingeniør i Vegvesenet, Walter Søraas, sier at de ser at tiltakene hjelper.

– Generelt på landsbasis er man kvitt en del av trailerne som kom med dårlig dekk og ingen kjetting. Det er bedrifter som gir oss tilbakemelding om at de bilene er borte.

De fleste bilene som kommer nå, er av god stand og har gode dekk og er skikket for oppdrag.

Han har spesifikke eksempler på steder hvor sjåførene har gjort tiltak etter å ha blitt avvist.

– Et eksempel er på Herøy, på slakteriet. De sa at det var en de hadde nektet last dagen før jeg kom, men dagen etter så dukket han opp på nytt igjen og hadde alt utstyret på plass. Da hadde han skiftet dekk og ordnet alt. Det er kjempeflott at bedriftene tar det steget, sier Søraas.