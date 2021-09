Tre ganger større omsetning enn Equinor – etablerer gigantfabrikk i Mosjøen

Kommunen signerte mandag en avtale med energiselskapet Gen2 Energy.

Nå skal det bygges to fabrikker i Vefsn.

Avtalen sikrer nemlig Gen2 Energy muligheten til å kjøpe næringsareal i Mosjøen. Her skal de bygge produksjonsanlegg for grønn hydrogen, samt at de får tilgang til kaianlegg for eksport av hydrogenet.

På eiersiden har Gen2 Energy blant andre Vitol, verdens største energihandelsselskap.

– Vi har tunge, industrielle, strategiske eiere. Vitol, som omsetter for 140 milliarder dollar per år og er tre ganger større enn Equinor, er en av eierne som satser langsiktig på hydrogen, sier Svein-Erik Figved, direktør i Gen2 Energy til NRK.

Bjørnar Skjæran, nestleder i Arbeiderpartiet, sier nyheten understreker at Helgeland er Norges nye energiregion.

En stor mulighet

Tidligere har Gen2 Energy lansert planer for hydrogenfabrikker i Sulda og Meråker. Mosjøen blir prosjekt nummer tre.

– Vi skal bli en storprodusent av grønn hydrogen. Vi skal levere til et sulten marked i Europa. I Mosjøen har vi funnet to steder som egner seg ypperlig, og planen er å lage to fabrikker, sier Figved.

Han nevner at Tyskland, England og Nederland er land som bare venter på å ta imot grønn hydrogen. At selskapet har valgt Mosjøen er ikke tilfeldig.

– Mosjøen har en god blanding av billig fornybar energi, relevant arbeidskraft fra prosessindustri og gode utviklingsmuligheter.

Berit Hundåla, ordfører i Vefsn kommune, er strålende fornøyd med nyheten.

Berit Hundåla, ordføreren i Vefsn, jubler over nyheten om to hydrogenfabrikker i Mosjøen. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

– At det nå er store muligheter for etablering innenfor grønn industri, som hydrogenprodusenten Gen2 Energy representerer, gjør at industrisamfunnet Vefsn får ytterligere flere ben å stå på, sier hun og legger til:

– Dette betyr nye fremtidsrettede arbeidsplasser og grunnlag for et styrket befolkningsgrunnlag.

Viktig for nullutslipp

Gen2 Energy, som ble stiftet i 2019, har på kort tid blitt en stor aktør. På veien dit har de også fått flere tunge aktører inn på eiersiden.

Ifølge Figved styrker dette sannsynligheten for at dette ikke bare blir et luftslott uten resultater.

– Eiere som Vitol og Höegh sikrer tyngde og langsiktighet. I tillegg har vi et styre som består av svært erfarne mennesker som Oscar Spieler og Thorleif Enger, sier han til NRK og legger til:

– Til sammen blir dette et selskap med stor gjennomføringskraft og gjennomføringsevne.

Jonas Meyer, CEO i Gen2 Energy, sier de gleder seg å få fabrikkene på beina.

– Hydrogen er forventet å være en sterk bidragsyter til ett nullutslipps samfunn, og vi i Gen2 Energy gleder oss til å jobbe videre mot lokalt konsum og eksport, sier Jonas Meyer i Gen2 Energy.

Mangus Korpås, professor i energisystemer ved NTNU, mener også at det er positivt at det nederlandskeide selskapet Vitol går inn i eiersida i prosjektet.

– Hvis vi tåler at våre egne store energiselskaper som Equinor investerer i ny energi utelands er det også naturlig at vi får inn utenlandske selskaper på eiersida her i Norge.

Som Nestleder Bjørnar Skjæran i Arbeiderpartiet, tror han Helgeland har både energiressursene og industrierfaringa som skal til for å markere seg som produsent av grønn hydrogen.

– Hvis noen skal få til storskala grønn hydrogenproduksjon, er det få steder som egner seg bedre enn Helgeland, sier Korpås.

Viktigste regionen i Norge

Per i dag er det få fabrikker i verden som i stor skal produserer grønn hydrogen. Svein-Erik Figved sier fabrikker som det de planlegger i Mosjøen vil være verdensledende.

– Det er veldig få som leverer grønn hydrogen. Vi skal levere betydelig større volum enn det som finnes både i Norge og i resten av verden.

Nestleder i Arbeiderpartiet, Bjørnar Skjæran, sier hydrogensatsingen i Vefsn representerer fremtiden.

Bjørnar Skjæran, nestleder i Arbeiderpartiet. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

– Denne etableringen svarer til det Ap har som ambisjon. Både at vi skal ha en kraftig industrioffensiv fremover, men også at vi har ambisjon om 400.000 tonn norskprodusert hydrogen, sier han til NRK.

– Dette er et prosjekt vi vil gi politisk støtte.

Skjæran fortsetter med å argumentere for at regionen Mosjøen tilhører er enormt viktig for Norge som energinasjon.

– Vi er på vei over i et nytt kapittel som energinasjon. Da blir nye energibærere viktige. Med hydrogen i Mosjøen, og batteri på Mo, forsterker Helgeland sin posisjon som den viktigste energiregionen i Norge.