Vinterturisme tar av i Lofoten: – Øker mer og mer for hvert år

Vi må rett og slett klype oss i armen, for en mer fantastisk vintersesong i Lofoten kan jeg ikke si at vi har hatt. Denne sesongen er nærmest å betrakte som en sommersesong. Det har tatt helt av!

Det sier reiselivssjef Elisabeth Dreyer i Destinasjon Lofoten om stedet som er et av Norges mest besøkte for reisende fra Norge og utlandet.

I vinter har nemlig Lofoten, som er kjent for sitt vakre sommerutseende, hatt en økning på hele 37 prosent i antall besøkende turister.

– Helt fenomenalt, ifølge reiselivssjefen.

Merkenavn

Reiselivssjef Elisabeth Dreyer i Destinasjon Lofoten er fornøyd med et godt vinterturisme. Foto: Tommy Andreassen

Dreyer forteller at det har vært en markant økning av antall utenlandske gjester de siste månedene. Etter en lang periode hvor nordmenn har dominert gjestedøgnene, har det utenlandske markedet nå trukket nordover, og inn til Lofoten.

På samme tid i fjor kunne reiselivet juble for Lofotens vintersesong. Det kan de takke nettopp merkenavnet «Lofoten» for.

– Det er to grunner til at turistene kommer hit. Det første er at det er blitt et merkenavn, og det andre er landskapet og naturen. Nå er det ikke bare Nord-Norge som kjenner til stedet, men Norge og verden forøvrig.

På turistkontoret i Lofoten har de full kontroll på hvor turistene kommer fra. Foto: John Inge Johansen / NRK

Dreyer sier at det særlig er tre ting som lokker turistene til naturperlen: nordlys, fiskeri og topptur. Hun tror at hovedgrunnen til at vinterturismen øker, er det unike.

– Vinteren her er noe en ikke finner overalt. De fleste kommer for å se og ta bilde av naturfenomenet nordlyset, for de ser på det som noe eksotisk. De andre kommer for å se de alpine fjellene som stuper rett i havet.

Bursdagsgave

Turisten Ian Wibbat fra Wales i England fikk en opplevelsestur til Norge i bursdagsgave fra gode venner. Etter et googlesøk, og et kjapt blikk i noen guidebøker, falt valget på Lofoten og Nord-Norge.

– Det så helt nydelig ut, så vi tenkte: hvorfor ikke! Alt annet enn Wales er jo noe nytt.

For en som liker å gå på tur og fiske var derfor destinasjonen perfekt.

– Vi har tenkt å både gå på tur, fiske og padle i kajakk. Når vi kommer til Tromsø vil vi på hundekjøring. Det er et tett program, for vi ønsker å gjøre så mye som vi kan før vi reiser hjem igjen.

Les også: Slår alarm om Lofoten: – Det haster å innføre turistskatt

Øker for hvert år

Engelske turister er bare én av mange nasjonaliteter som har landsdelen som endestopp. Elisabeth Dreyer forteller at en av vinterens overraskelser var et oppsving av besøk fra italienere.

– Vinterturisme er blitt en global trend, og kanskje kommer italienerne på grunn av det store eksportmarkedet vi har til dem, spør hun seg.

Også Ingvill Lausund ved Turistinformasjonen har fått merke turistenes inntog.

– Det er et veldig bra besøk akkurat nå, da april pleier å være en rolig måned. Jeg ser helt klart en stor økning fra i fjor til i år. Og det samme sa jeg i fjor.