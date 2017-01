Vinner Hurtigruten kan det bli dyrt for flere havner

– Jeg er meget spent. Dette er spørsmål som kan berøre mange havner, sier advokat Brynjar Østgård.

Han representerer Bodø kommune i ankesaken mot Hurtigruten, som starter i Hålogaland lagmannsrett i morgen.

- Bodø kommune og Bodø Havn mener at den måten man har beregnet kaivederlag på er riktig og holder juridisk, sier advokat Brynjar Østberg. Foto: Bo Lilledal Andersen / NRK

I fjor ble kommunen dømt til å tilbakebetale Hurtigruten tre millioner kroner for å ha tatt for høye havneavgifter.

Ankesaken er interessant for flere. Hurtigruten er i liknende konflikter med en rekke andre havner og har stevnet flere for retten, sier prosjektleder i Hurtigruten, Stein Lillebo.

– Vi har sendt et tilbakebetalingskrav til 24 havner med henvisning til en urimelig høy kaileie, sier Lillebo.

- Det er store beløp det dreier seg om og det er helt nødvendig at noen stiller spørsmål ved prisene i havnene, sier prosjektleder i Hurtigruten, Stein Lillebo. Foto: Hurtiruten

Til sammen er kravet på 120 millioner kroner.

Kan få følger for andre havner

Bodø har to hurtigruteanløp i døgnet. Hvert hurtigruteskip ligger til kai i underkant av fire timer, men blir fakturert for et døgn hver. Ifølge Lillebo opererer flere havner med samme prisprinsipper som Bodø.

– Utfordringa for oss er at ingen ønsker å forhandle og da blir rettssystemet beklagelig eneste alternativ.

– Vi får se når dommen kommer, men med tanke på at veldig mange havner har viser til nettopp Bodø-saken som prinsipiell, så er dette en sak som kommer til å få presedens for mange av de andre havnene, tror Lillebo.

Det er satt av fem dager til ankesaken i Hålogaland lagmannsrett.