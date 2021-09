Ved forrige stortingsvalg i 2017 hadde politikerne i 17 kommuner vedtatt at Vinmonopolets butikker skulle stengt på valgdagen.

Men i løpet av de fire siste årene har mye skjedd.

På valgdagen i 2021 er det bare fire kommuner igjen som holder fast på at det skal stengt for alkoholsalg på valgdagen.

En av dem er Meløy kommune i Nordland.

Her har imidlertid stengte polutsalg aldri vært oppe til diskusjon i kommunestyret.

Siden 2015 har det vært opp til kommunene å bestemme om det skal være lov å handle alkohol på valgdagen eller ikke.

Men politikerne i kommunestyret i Meløy fikk ikke med seg lovendringen som kom i 2015, ifølge Meløy-ordfører Sigurd Stormo (Ap).

– Da vi reviderte alkoholpolitiske planen var det ingen av oss som fanget opp at vi måtte ta ut det punktet som handlet om at Vinmonopolet skulle holde stengt. Derfor ble det heller aldri diskutert, sier ordfører Sigurd Stormo. Foto: Kulingen

– Ved en inkurie ble det avglemt da vi behandlet kommunens alkoholpolitiske plan i fjor. Så det er mer en kuriositet at vi henger igjen.

Stormo antar at ved neste stortingsvalg blir Vinmonopolet på Ørnes å holde åpent på valgdagen.

– Etter kommunevalget om to år, skal planen revideres på nytt. Da havner vi nok på samme linje som resten av landet.

– En høytidsdag

En annen kommunene som har stengt vinmonopol er Stord kommune i Vestland.

Her er det ikke forglemmelse som er årsaken.

Foto: Heiko Junge / NTB

Da kommunestyret på Stord behandlet de alkoholpolitiske retningslinjene for to år siden ble det et solid flertall for et forbud mot alkoholservering eller salg på valgdagen.

Torbjørn Brosvik (KrF) forteller at stengte alkoholsalg er en viktig symbolsak.

– Valgdagen er en høytidsdag. Vi ønsker at man skal kunne gå til valg uten å kunne kjøpe alkohol samtidig.

Torbjørn Brosvik (KrF) synes det er viktig å opphøye valgdagen, og gjøre den til en dag som er annerledes enn alle andre dager. Foto: Leif Rune Løland / NRK

Stengt på grunn av annen kommune

Brosvik synes dette er en fin måte å markere hvor viktig demokratiet er.

– Man bør ha alle sanser og være ved sine fulle fem når vi går til valg. Derfor synes jeg det er greit at vi kan holde stengt.

Også i Øygarden i Vestland er et av kommunens polutsalg stengt i dag, mens det andre holder åpent.

Årsaken til det er at Fjell kommune, som ble sammenslått med Øygarden, hadde et vedtak om å holde polutsalget på Sartor senter stengt på valgdagen.

Dette vedtaket er etter det NRK forstår ikke opphevet av det nye kommunestyret i den nye kommunen.

Den siste kommunen som fortsatt forbyr salg av alkohol på valgdagen er Vardø.

– Vardø bystyre har vedtatt dette i sin rusmiddelpolitisk handlingsplan. Planen skal revideres i løpet av 2021. Om det blir værende der etter dette er ett politisk standpunkt, skriver rådmann Hallgeir Sørnes i Vardø.