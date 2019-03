Vindkast opp i 54,2 sekundmeter på det sterkeste i dag

Vi mennesker søker ly og holder oss innendørs når det blåser opp til storm, er det verre for fuglene som ikke har noe sted å gjemme seg.

Mona Haugane som bor i Rønvika i Bodø kikket tilfeldig ut av vinduet sitt fredag formiddag da hun så et skjærepar som hadde klart å finne ly for stormen.

– De satt på bildekket under hjulbuen og der satt i de godt. De beveget seg ikke av flekken på flere timer, så de må ha vært slitne, forteller hun til NRK.

Uværet som herjet i hele Midt-Norge i dag har bitt godt fra seg. Og Nordland topper både nedbørsstatistikken på yr.no og har hatt den kraftigste vinden.

Bilferga «Tysfjord» stamper inn Hadselfjorden i 16.30-tida fredag. Foto: Erling Dreyer

Våtest har det vært nord i Rana med 37,5 millimeter nedbør. Her har E6 vært stengt et halvt døgn etter at ei elv gikk over sine bredder på Krokstrand. På de neste plassene kommer Mosjøn lufthavn, Majavatn, Laksfors og Skamdal.

Orkan på Helgeland

Den kraftigste middelvinden i dag ble målt på Kappfjellet med 32,7 sekundmeter som er orkan. På Myken ble det målt orkan med 32,2, mens det ble målt full storm med 29,5 på Solvær på Helgeland, 29,5 i Røssvoll i Rana, mens i Bodø ble det målt 8,1 sekundmeter.

Den aller sterkeste vindkastene ble målt på fjellstasjonene, her har det vært orkan i kastene flere steder.

– På Våtvikfjellet på Sandhornøy i Salten ble det målt vindkast på 54,2 sekundmeter. Det er nok rekord i dag, sier vakthavende meteorolog Magni Svanevik ved Meteorologisk institutt.

Forsinkelser og stengte veier

Hurtigruteskipet «Richard With» på vei til Bodø fredag formiddag. Foto: @eriksenj_jr_foto

Flere veier og båtruter har vært innstilt i uværet i dag og det har vært store forsinkelser i flytrafikken. Politiet har fått meldinger om løse takplater og andre gjenstander.

Skredfare satt til oransje

Torsdag var farenivået for snøskred oppjustert til rødt farenivå. Fredag er farenivået i områder på Nordvestlandet og i Nord-Norge justert ned til nest høyeste nivå.

Dette er samme farenivå som da to menn mistet livet i et snøskred i Sørfold i Nordland tidligere denne uken.

Selv om været har roet litt nå i kveld er det ikke helt over.

– Lavtrykksaktiviteten fortsetter. Det vil fortsatt blåse sterk kuling fra vest nord for Bodø, Lofoten og Vesterålen og nordover i Troms og Finnmark lørdag. På Helgeland blir det mer rolig med frisk bris til liten kuling, sier meteorolog Magni Svanevik.